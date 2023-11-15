Куди піти у Києві 17-19 листопада: виступ Ницо Потворно, Ніч у КПІ та гастро-винна дегустрація

Протягом 17-19 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ Ницо Потворно і Kurs Valüt, вистава "Кицюня", Підпільний кіноклуб, відкриття двох виставок, гастро-винна дегустація, театралізована екскурсія "Ніч у КПІ" та краш-курс з домедичної допомоги.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Експозиція налічує три кімнати. Наразі фонд реалізує повний цикл евакуації: від заявки на гарячу лінію до створення гідних умов у безпечному місці.

Головними експонатами є світлини з виїздів бригад у прифронтові населені пункти. Вони зроблені у Дніпрі, Покровську, Краматорську, Часовому Ярі, Бахмуті, Лимані, Авдіївці, Херсоні, Гуляй-Полі, Умані та на Сумщині. Кожна з них демонструє діяльність екіпажів, що часто залишається поза інфопростором багатьох людей.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея протестного мистецтва Музею Майдану, вулиця Липська, 16

Коли: до 10 грудня з вівторка по неделю з11:00 до 18:00

На київському сольнику музиканти презентують кілька пісень з майбутнього третього альбому, а також на гостей чекає захоплююче візуальне шоу від Pavlo Sirko з Photinus Studio.

Ціна: від 450 грн

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 17 листопада о 19:00

16 листопада у галереї Avangarden відкриється виставка “Відкрита майстерня” українського скульптора Андрія Опришка. Гостей експозиції запрошують створити артоб’єкти власноруч.

Проєкт “Відкрита майстерня” складається зі скульптурних барельєфів з глини та дерева, автентичної кераміки, графіки та живопису, які допомагають відчути дотик до вікового досвіду наших предків. Експозиція розкриває вплив традиційної культури на формування ідентичності сучасного українця.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Коли: до 17 грудня з 13:00

Ви спробуєте вина Божоле від 4-х різних виноробень у супроводі закусок від Très Francais та зможете насолодитись його свіжістю, енергією, балансом, - порівняти і вибрати свій смак.

Ціна: 950 грн

Де: Très Francais, вул. Костелна, 3

Коли: 17 листопада о 19:00

Субота

Trukhaniv runday - це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Києві, е зустріти бігових друзів, познайомитися з досвідченими атлетами, долучитися до бігової спільноти, дізнатися про найцікавіші бігові заходи, знайти тренувальний клуб у своєму районі та весело провести час у дружній компанії.

При цьому бігати не є обов'язковою умовою, натомість дуже цінується волонтерська допомога: засікати час, сканувати учасників, роздавати токени, фотографувати та проводити розминку/заминку, бо runday - це соціальний проект.

Ціна: вхід вільний

Де: Труханів острів на перетині вул. Паркової і вул.Труханівської

Коли: 18 листопада о 08:45

Бойовий медик та очільник медичної місії ГО Зграя на Сході Олексій Юдкевич навчить на практиці, як діяти в критичних ситуаціях: евакуація поранених, ураження дихальних шляхів, зупинка кровотеч.

Для відвідування воркшопу необхідно заповнити реєстрацію за лінком.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 18 листопада о 12:00

Шепіт Фестирудзи «Французька симфонія» малюємо з просекко. Подія відбуватиметься за адресами: Фудхол «Сільпо» Resto: ТРЦ Respublika Park, вул. Кільцева дорога, 1, ТРЦ River Mall, вул. Дніпровська набережна, 12, ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1а.

Ціна: 500 грн

Де: ТРЦ Respublika Park, ТРЦ River Mall, ТРЦ Gulliver

Коли: 18 листопада о 14:00

Курені Мрійливі. Лайнап: Asika, Aidentique, Musetouch, Off night.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 18 листопада о 16:00

Майстер потворного словечка знову запалить теплом холодний зал народного будинку Лук’янівки непередбачуваним комедійним та музичним шоу за мотивами останнього мініальбому «А може це я?»

Частина прибутку буде передана в фонд Musicians Defend Ukraine

Ціна: від 450 грн

Де: Мала Опера, вул. Дегтярьовська, 5

Коли: 18 листопада о 18:00

До 125-річчя Національного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повертають програму вечірніх театралізованих екскурсій «Ніч у Київському політехнічному інституті. 125».

Планування і побудова корпусів Київської Політехніки, Шулявська республіка, побут студентів і професорів КПІ, Ігор Сікорський і повітроплавання, КПІ в часи Першої світової війни та Української революції - все це чекає на зареєстрованих на Ніч у КПІ.

Ціна: вхід вільний

Де: Перший корпус КПІ

Коли: 18 листопада з 18:00

Неділя

Іммерсивна вечірка в стилі Америки 1920-х. На вас чекає музика того часу, танці, бар з коктейлями за оригінальними історичними рецептами, покерний стіл, фотозона та невеличка шоу-програма.

Ціна: від 300 грн

Де: Attic Space, бульвар Шевченка 36а

Коли: 19 листопада з 17:00

Цього разу коміки обговорюватимуть фільм "Люди в чорному". У цей вечір на сцені: Юра Коломієць, Свят Загайкевич, Артур Петров, Ігор Нерівний та Костя Трембовецький.

Ціна: 400 грн

Де: Generator

Коли: 19 листопада 19:00

Патрік - жорстокий і безжалісний вбивця, що тримає у страху всю Ірландію. Він не знає ні пощади, ні сентиментів. Як ураган він мчиться по країні, змітаючи все і всіх на своєму шляху. І є лише одна істота у цілому світі до якої Патрік має справжні почуття. Але з нею стається біда, і під приціл месника-м’ясника потрапляє цілий острів.

Ціна: 250 грн

Де: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1

Коли: 19 листопада 18:00

Фото: Unsplash\Melissa Walker Horn, Kurs Valüt, Unsplash\Emma Simpson, Unsplash\Marcelo Leal, Usplash\Elena Mozhvilo, Курені, Ницо Потворно, КПІ, Свят Загайкевич, Дикий театр