Замість пам’ятника Пушкіну пропонують встановити пса Патрона - петиція

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Валерія Гуржий
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Кияни зареєстрували петицію із закликом встановити пам'ятник псу Патрону на місці демонтованого пам'ятника Пушкіну.

Автори зазначають, що Патрон є живим символом відданості Україні та яскравим натхненником сучасної української культури. Він створює позитивну атмосферу і дає надію людям у найскладніщі воєнні роки.

Вони також додають, що багато службових тварин в тому числі і собак, допомагають боронити Україну та забезпечувати безпеку людей.

"Встановлення пам'ятника нашим чотирилапим друзям буде публічним визнанням їхнього внеску у збереження та покращення якості життя громадян", - йдеться у петиції.

Раніше ми писали, що у Києві демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Він буде зберігатися разом з іншими пам'ятками радянських часів на території Державного Музею Авіації.

Фото: пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)

Опубліковано: 16 листопада 2023
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