Три українські студії стали фіналістами міжнародної премії дизайну Best of Year Awards

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Ірина Маймур
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Американська премія дизайну Best of Year Awards 2023 оприлюднила список фіналістів. До нього потрапили три проєкти українських студій.

Серед них — дизайн одеського ресторану Tanu від Sivak+Partners. Проєкт номінований у категорії Counter Service. В інтер’єрі закладу поєднали архітектуру міста й суцільну металеву хвилю вздовж стіни. Раніше Tanu вже здобув перемогу в номінації Cafe на щорічній премії Restaurant & Bar Design Awards.

У категорії Boutique Hotel відзначили проєкт студії Yod Group. Йдеться про готель Hay Boutique Hotel у Поляниці на Івано-Франківщині. Його інтер’єри інтерпретують традиційні українські ремесла, зокрема деревооброблення, ткацтво та ковальство.

До фіналу в категорії Small Country House увійшов проєкт приватного будинку Relogged від студії Balbek Bureau. Архітектори зробили редизайн будівлі, побудованої в техніці зрубу. Для темного дерева на стінах обрали контрастне рішення — світлі стінові панелі та текстиль, нейтральну бетонну підлогу та просту, мінімалістичну геометрію. Щодо загальної концепції інтер’єру, стилістичним орієнтиром стала квартира Ріка Овенса в італійському місті Конкордія — гранжева, брутальна та утилітарна.

Best of Year Awards — міжнародна премія від журналу Interior Design, заснованого в 1932 році.

Раніше ми писали, що два проєкти українських дизайнерів потрапили в лонгліст найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2023.

Фото: Balbek Bureau, HAY Boutique Hotel by YOD Group, karev_interiorphoto

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Опубліковано: 29 листопада 2023
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