Три українські студії стали фіналістами міжнародної премії дизайну Best of Year Awards

Американська премія дизайну Best of Year Awards 2023 оприлюднила список фіналістів. До нього потрапили три проєкти українських студій.

Серед них — дизайн одеського ресторану Tanu від Sivak+Partners. Проєкт номінований у категорії Counter Service. В інтер’єрі закладу поєднали архітектуру міста й суцільну металеву хвилю вздовж стіни. Раніше Tanu вже здобув перемогу в номінації Cafe на щорічній премії Restaurant & Bar Design Awards.

У категорії Boutique Hotel відзначили проєкт студії Yod Group. Йдеться про готель Hay Boutique Hotel у Поляниці на Івано-Франківщині. Його інтер’єри інтерпретують традиційні українські ремесла, зокрема деревооброблення, ткацтво та ковальство.

До фіналу в категорії Small Country House увійшов проєкт приватного будинку Relogged від студії Balbek Bureau. Архітектори зробили редизайн будівлі, побудованої в техніці зрубу. Для темного дерева на стінах обрали контрастне рішення — світлі стінові панелі та текстиль, нейтральну бетонну підлогу та просту, мінімалістичну геометрію. Щодо загальної концепції інтер’єру, стилістичним орієнтиром стала квартира Ріка Овенса в італійському місті Конкордія — гранжева, брутальна та утилітарна.

Best of Year Awards — міжнародна премія від журналу Interior Design, заснованого в 1932 році.

Раніше ми писали, що два проєкти українських дизайнерів потрапили в лонгліст найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2023.

Фото: Balbek Bureau, HAY Boutique Hotel by YOD Group, karev_interiorphoto