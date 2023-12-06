Куди піти у Києві 8-10 грудня: концерти Святослава Вакарчука і Pianoboy, фестиваль Kyiv Book Weekend

Протягом 8--10 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи Святослава Вакарчука, Pianoбоя, гуртів Друга Ріка і Фіолет, Веган вікенд у КультМотиві, вистава "Дім", благодійний ярмарок у Софії Київській, Підпільні Розгони та Kyiv Book Weekend.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Kyiv Book Weekend - культурний простір, покликаний об'єднати всіх, хто любить книги. Сюди завітають автори та видавці, письменники та блогери, друзі культури та ті, кому українська книга допомагає переживати темні часи.

Гостей Київського книжкового вікенду чекають: презентації книжкових прем'єр, зустрічі з улюбленими письменниками, дискусії на актуальні теми, окрема дитяча програма, простір для прихильників коміксів, манги та аніме

Ціна: 160-1400 грн

Де: Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15. Павільйон №1

Коли: 8-10 грудня з 09:00

Це буде музична зустріч з піснями, розмовами про життя, війну і всіх нас. Кошти з концерту підуть на закупівлю потрібного для наших захисників

Ціна: від 550 грн

Де: Палац Україна, вул. В.Васильківська, 103

Коли: 8 грудня 18:00

Вистава про минуле, яке треба пережити в сьогоденні. Кожен розуміє минуле так, як йому болить, і шукає вихід сьогодні. У кожному домі - свої правила і свої секрети, сховані за стінами добропорядності і відчуження.

Ціна: 400 грн

Де: Театр драми і комедії на Лівому березі, просп. Броварський, 25

Коли: 8 грудня 18:00

8 грудня о 19:30 відбудеться виступ Pianoбой з камерним концертом. На концерті ви зможете почути наживо та підспівати такі треки, як "Кохання", "Родимки", "Перша Леді", "Вітчизна", "Полуничне небо", "Так добре з тобою" , "Все що тебе не вбиває", "На вершині" та "Шампанські очі". Цього дня квитки 700- 1200 грн.



9 грудня з 17:00 до 23:00 відбудеться виступ артистів електронної сцени. Лайнап: Smailov, Runov, Аidentique, The asika. Цього дня квитки 500 грн.

10 грудня о 18:00 відбудеться сольний концерт гурту Друга Ріка. Ви зможете почути та заспівати улюблені хіти разом з гуртом Друга Ріка, такі як «Чи ти почув», «Так мало тут тебе», «Три хвилини», «Денніч» та інші. Цього дня квитки 2000-3000 гривень.

Ціна: від 700 до 3000 грн

Де: Музичний простір Vyava stage на Мечникова 3 (біля метро Кловська)

Коли: 8 грудня о 19:30, 9 грудня о 17:00, 10 грудня о 18:00

Субота

На дводенному «Веган Вікенд»будуть збирати 300,000 грн на FPV-дрони та веган-пайки. 100% зібраних коштів підуть на потреби Сил оборони України.

У програмі фестивалю будуть лекції, виступи коміків, діджейсети, а також фудкорт та ярмарок.

Ціна: вхід вільний

Де: Культ Мотив, вулиця Набережно-Хрещатицька 31/36

Коли: 9-10 грудня з 12:00

У програмі благодійного ярмароку "Charity Fair-2023" майстер-класи, продаж смаколиків, концерт та багато іншого.

Ціна: вхід вільний

Де: Національний заповідник «Софія Київська»

Коли: 9 грудня з 12:00

Monatik на великому благодійному івенті в Respiblika Park

Великий благодійний захід для всієї родини “Під подушкою”, приурочений Дню Святого Миколая. Гостей чекає великий концерт за участі зірок, презентація дитячої книги від спеціального гостя — Monatik, фотоспейс та зустрічі з агентами благодійності, якими стануть відомі інфлюенсери, а також встановлення рекорду України за наймасовіший танцювальний флешмоб.

В цей день наживо прозвучать пісні Alekseev, Positiff, Анна Трінчер, Michelle Andrade, Tayanna, Demchuk, Roxolana. Ведучі заходу — співачка Оля Цибульська та Тимур Мірошниченко.

Ціна: вхід вільний

Де: Respublika Park

Коли: 9 грудня з 15:00

Субота разом з гарним ді-джеєм і продюсером з Словаччини – Hendriks Toth, котрий виступатиме в ролі локальної зірки та майстрами української сцени - Kiptilov, Westboy та Jordee.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 9 грудня з 16:00

Гурт "Фіолет" зіграє програму сформовану з побажань шанувальників. Звучатимуть пісні «Кохана», «Тиша», «Бібліотека" та інші.

Ціна: від 400 грн

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Коли: 9 грудня 18:00

Великий сольний концерт Dorofeeva у Києві. Тут ви зможете почути улюблені хіти, які підкорили всі музичні топчарти: «Щоб не було», «Вотсап», «Кохаю, але не зовсім», а також почути нові пісні. Частина прибутку від концерту буде направлена на благодійність.

Ціна: від 850 грн

Де: Stereo Plaza, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 9 грудня 19:00

Неділя

На ній буде купа передноворічного краму, чудові люди, класна музика з вінілу. Цього разу на барахолці будуть збирати гроші для благодійного фонду «Волонтерська оптична Лабораторія». Вони безкоштовно ремонтують військовим мавіки та різну оптику.

Ціна: вхід вільний

Де: Житній ринок

Коли: 10 грудня з 12:00

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Єгор Шатайло, Сергій Чирков, Антон Сенін та Максим Щербина.

Ціна: від 400 грн

Де: Attic Space

Коли: 10 грудня 16:00

Фото: Unsplash\Thought Catalog, Святослав Вакарчук, Театр драми і комедії на Лівому березі, Pianoбой, Василь Байдак, Hendriks Toth, Monatik, Фіолет, Надя Дорофєева, Подільський Шук, Єгор Шатайло