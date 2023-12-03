На ВДНГ відкрили «Зимову Країну»: фото

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Наталія Габрух
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2 грудня відбувся технічний запуск «Зимової Країни» на ВДНГ. Про це повідомляє генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Частина зимових локацій вже працюють: ковзанка, атракціони, «Фабрика Мрій», фудкорти, різдвяний ярмарок.

«Красу ще монтуємо, але на території вже магічно», — пише Євген Мушкін.

За його словами, укриття працюють в загальному режимі. Там є резервне освітлення на випадок відключень, питна вода, аптечка, місця для сидіння.

Раніше ми писали, що у грудні на ВДНГ відкриється «Зимова Країна»: що там буде.

Фото: Євген Мушкін.

Ви чекали на відкриття «Зимової Країни»?
Опубліковано: 03 грудня 2023
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