На ВДНГ відкрили «Зимову Країну»: фото

2 грудня відбувся технічний запуск «Зимової Країни» на ВДНГ. Про це повідомляє генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Частина зимових локацій вже працюють: ковзанка, атракціони, «Фабрика Мрій», фудкорти, різдвяний ярмарок.

«Красу ще монтуємо, але на території вже магічно», — пише Євген Мушкін.

За його словами, укриття працюють в загальному режимі. Там є резервне освітлення на випадок відключень, питна вода, аптечка, місця для сидіння.

Раніше ми писали, що у грудні на ВДНГ відкриється «Зимова Країна» : що там буде.

Фото: Євген Мушкін.