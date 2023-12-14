Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони почали співпрацю з Olx.ua

Міноборони підписало документ про співпрацю з платформою онлайн-оголошень Olx.ua в рамках проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Ми з «OLX Робота» охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. І таких фахівців на «OLX Робота» чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом», — наголосила директор ТОВ «Ємаркет Україна» (Olx.ua) Катерина Онищенко.

Це вже четверта компанія, з якою оборонне відомство працюватиме для рекрутингу до ЗСУ для служби за контрактом. До цього міністерство уклало угоди з Lobby X, Work.ua та Robota.ua.

На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено понад 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків, зазначає міністерство.

Фото: Міноборони, president.gov.ua