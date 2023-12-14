Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони почали співпрацю з Olx.ua

252
Ірина Маймур
share share

Міноборони підписало документ про співпрацю з платформою онлайн-оголошень Olx.ua в рамках проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Ми з «OLX Робота» охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. І таких фахівців на «OLX Робота» чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом», — наголосила директор ТОВ «Ємаркет Україна» (Olx.ua) Катерина Онищенко.

Це вже четверта компанія, з якою оборонне відомство працюватиме для рекрутингу до ЗСУ для служби за контрактом. До цього міністерство уклало угоди з Lobby X, Work.ua та Robota.ua.

На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено понад 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків, зазначає міністерство.

Фото: Міноборони, president.gov.ua

Підтримуєте ініціативу Міноборони?
Опубліковано: 14 грудня 2023
share share
Перші тріщини у тунелі між "Либідською" та "Деміївською" з'явилися 12 років тому – КМДА Перші тріщини у тунелі між "Либідською" та "Деміївською" з'явилися 12 років тому – КМДА На ВДНГ відкрили виставку льодових скульптур: фото На ВДНГ відкрили виставку льодових скульптур: фото Netflix вперше надав повну статистику переглядів за півроку: що дивилися найбільше Netflix вперше надав повну статистику переглядів за півроку: що дивилися найбільше Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень" Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень" У Львові на місці занедбаного бомбосховища хочуть звести апарт-готель: візуалізації У Львові на місці занедбаного бомбосховища хочуть звести апарт-готель: візуалізації За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.