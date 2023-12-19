У Києві та Львові на свята курсуватиме ретропоїзд «Різдвяний експрес»

На зимові свята «Укрзалізниця» призначає ретропоїзд на паровозній тязі «Різдвяний експрес». Він курсуватиме у Львові та Києві.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Різдвяні експреси курсуватимуть 23, 24, 30 та 31 грудня. У Києві вони вирушатимуть двічі на день: о 10:27 та о 12:40. У Львові — тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.

Перевізник радить пасажирам приходити на вокзал хоча б за 30 хвилин до відправки, щоб зробити памʼятні фото та взяти участь у святковій програмі.

«На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паротяга, а у вагонах очікуватиме розважальна програма для дітей, смаколики та подарунки», — зазначають в УЗ.

30 % місць у вагонах «Різдвяного експреса» будуть безкоштовними для дітей загиблих залізничників, дітей військовослужбовців та інших соціальних категорій.

У разі повітряної тривоги поїзди Укрзалізниці продовжать курсувати за розкладом, однак дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття.

Квитки на ретропотяг можна придбати в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці: для Києва: за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Казковий; для Львова: за запитом Львів — Львів- Казковий.

На момент написання статті квитків на різдвяний потяг з Києва майже не залишилося. Однак на львівський потяг є багато. Вартість квитків: 236,72 грн.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запустить із Києва до Львова двоповерховий потяг.

Фото: УЗ