Куди піти у Києві 12-14 січня: Льодове шоу у стилі Гаррі Поттера, виставка до 100-річчя Параджанова, своп вечірка

Протягом 12 –14 січня відбудуться різноманітні події, серед яких Підпільний стендап, виступ Олексія Когана та JazzinKyiv Band, вистави "Пропащі" та "Вітер шумить в тополях", Swap party у КультМотиві та концерт музики із фільмів про Гаррі Потера.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

До 100-річчя від дня народження режисера у Музеї-майстерні І.П. Кавалерідзе відбудеться виставка, присвячена його творчості. На виставці будуть представлені: живопис та колажі сучасних українських митців, а також унікальні експонати, що належали двом геніям Параджанову та Кавалерідзе.

Ціна: від 30 грн

Де: Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21

Коли: з 11 до 25 січня з 11:00

Цього разу на сцені: Свят Загайкевич, Дмитро Білоус, Ігор Нерівний, Євгеній Коротков.

Ціна: від 350 грн

Де: Підвал Культури, вул. Олеся Гончара 30А

Коли: 12 січня о 19:30

Досвідчені майстри заграють цікаву програму «Джазові історії для людей», що наповнена особливим репертуаром, спілкуванням з гостями та позитивним настроєм. На вас чекатиме живий джаз та вечеря при свічках. У вартість квитків входить сет вечеря (на основі м’яса або риби), яка складається з холодного, основної страви з гарніром, десерту та одного напою на вибір.

Ціна: від 1200 грн

Де: V`yava на Мечникова, 3 (метро Кловська)

Коли: 12 січня о 19:30

Субота

Шоу є цілісною історією з унікальними костюмами, декораціями та відеорядом, що дозволять зануритись у магічний всесвіт Джоан Роулінг так, як ніколи раніше. Все починається одразу зі входу в театральне фойє. Через платформу 9¾ глядачі вирушать в незабутню подорож коридорами Хогвартса, відвідають матч із квідичу, а потім разом подолають Темного Лорда та попадуть на святковий бал.

Ціна: від 450 грн

Де: Жовтневий палац

Коли: 13 січня о 11:00

Від дитини дорослу людину відрізняє лише пережитий досвід. Ви почуєте історії про дорослих, які перестали бути собою. Кожен із них мріяв про успіх і світле майбутнє. Натомість, в гонитві за щастям вони забули в чому, власне, воно полягає. Проте одного дня вони зустріли її — ту, хто поверне світло в їх серця.

Ціна: від 350 грн

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса, вулиця Володимирська, 23в

Коли: 13 січня о 17:00

Своп (від англ. swap - обмін) - місце, де ви обміняєтесь речами, книгами, квітами, емоціями та поцілунками. І все це під ді-джейскі сети. На подію треба принести довільну кількість речей які бажаєте обміняти. Вони мають бути обов’язково у хорошому стані.

Ціна: донат від 100 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 13 січня о 17:00

У Squat вирішили, що зимові свята органічно перетікають один в одного, тож вирішили закрити «щедрий вечір, добрий вечір» та готуватися до Колодії. Вони переберуться у різних персонажів, доведуть вже ту козу, та заспівають як годиться.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 13 січня о 17:00

Неділя

Drink&Draw – це поєднання практики вільного малювання і особистого знайомства з авторами актуальних виставок в галереї. Звісно, з келихом натурального або іншим напоєм. Для участі у заході рівень художньої майстерності немає значення.

Ціна: 700 грн

Де: Avangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а

Коли: 14 січня о 16:00

Ця історія - своєрідна сага про трьох літніх чоловіків, які пройшли війну. Вони доживають свій вік в богадільні, при цьому зберігаючи у собі величезну любов до життя, один до одного, бажання рухатися до заповітної мрії, почуття гумору і непохитність перед труднощами.

Ціна: від 150 грн

Де: Театр ім.Лесі Українки, вулиця Богдана Хмельницького, 5

Коли: 14 січня о 18:30

Ви почуєте улюблені мелодії з усіх 8-ми частин легендарної саги!У цей вечір звучатимуть найкращі хіти Джона Вільямса, композиції Патріка Дойла, Ніколаса Хупера та Олександра Деспла.

Ціна: від 390 грн

Де: Палац культури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коли: 14 січня о 17:00

Фото: Свят Загайкевич, V`yava, Київський театр "Veritas", Unsplash\Yannis Papanastasopoulos, Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, Unsplash\Lucas Alexander