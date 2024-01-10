Куди піти у Києві 12-14 січня: Льодове шоу у стилі Гаррі Поттера, виставка до 100-річчя Параджанова, своп вечірка

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Валерія Гуржий
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Протягом 12 –14 січня відбудуться різноманітні події, серед яких Підпільний стендап, виступ Олексія Когана та JazzinKyiv Band, вистави "Пропащі" та "Вітер шумить в тополях", Swap party у КультМотиві та концерт музики із фільмів про Гаррі Потера.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка до 100-річчя Сергія Параджанова

До 100-річчя від дня народження режисера у Музеї-майстерні І.П. Кавалерідзе відбудеться виставка, присвячена його творчості. На виставці будуть представлені: живопис та колажі сучасних українських митців, а також унікальні експонати, що належали двом геніям Параджанову та Кавалерідзе.

Ціна: від 30 грн
Де: Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21
Коли: з 11 до 25 січня з 11:00

Підпільний Стендап у Підвалі Культури

Цього разу на сцені: Свят Загайкевич, Дмитро Білоус, Ігор Нерівний, Євгеній Коротков.

Ціна: від 350 грн
Де: Підвал Культури, вул. Олеся Гончара 30А
Коли: 12 січня о 19:30

Олексій Коган та JazzinKyiv Band

Досвідчені майстри заграють цікаву програму «Джазові історії для людей», що наповнена особливим репертуаром, спілкуванням з гостями та позитивним настроєм. На вас чекатиме живий джаз та вечеря при свічках. У вартість квитків входить сет вечеря (на основі м’яса або риби), яка складається з холодного, основної страви з гарніром, десерту та одного напою на вибір.

Ціна: від 1200 грн
Де: V`yava на Мечникова, 3 (метро Кловська)
Коли: 12 січня о 19:30

Субота

Льодове шоу Hogwart's Holidays вiд зiрок Цирку дю Солей

Шоу є цілісною історією з унікальними костюмами, декораціями та відеорядом, що дозволять зануритись у магічний всесвіт Джоан Роулінг так, як ніколи раніше. Все починається одразу зі входу в театральне фойє. Через платформу 9¾ глядачі вирушать в незабутню подорож коридорами Хогвартса, відвідають матч із квідичу, а потім разом подолають Темного Лорда та попадуть на святковий бал.

Ціна: від 450 грн
Де: Жовтневий палац
Коли: 13 січня о 11:00

Вистава-інсайт «Пропащі»

Від дитини дорослу людину відрізняє лише пережитий досвід. Ви почуєте історії про дорослих, які перестали бути собою. Кожен із них мріяв про успіх і світле майбутнє. Натомість, в гонитві за щастям вони забули в чому, власне, воно полягає. Проте одного дня вони зустріли її — ту, хто поверне світло в їх серця.

Ціна: від 350 грн
Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса, вулиця Володимирська, 23в
Коли: 13 січня о 17:00

Swap party у КультМотиві

Своп (від англ. swap - обмін) - місце, де ви обміняєтесь речами, книгами, квітами, емоціями та поцілунками. І все це під ді-джейскі сети. На подію треба принести довільну кількість речей які бажаєте обміняти. Вони мають бути обов’язково у хорошому стані.

Ціна: донат від 100 грн
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 13 січня о 17:00

Маланколяда у Squat

У Squat вирішили, що зимові свята органічно перетікають один в одного, тож вирішили закрити «щедрий вечір, добрий вечір» та готуватися до Колодії. Вони переберуться у різних персонажів, доведуть вже ту козу, та заспівають як годиться.

Ціна: вхід вільний
Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б
Коли: 13 січня о 17:00

Неділя

Drink&Draw в Avangarden

Drink&Draw – це поєднання практики вільного малювання і особистого знайомства з авторами актуальних виставок в галереї. Звісно, з келихом натурального або іншим напоєм. Для участі у заході рівень художньої майстерності немає значення.

Ціна: 700 грн
Де: Avangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а
Коли: 14 січня о 16:00

Вистава "Вітер шумить в тополях"

Ця історія - своєрідна сага про трьох літніх чоловіків, які пройшли війну. Вони доживають свій вік в богадільні, при цьому зберігаючи у собі величезну любов до життя, один до одного, бажання рухатися до заповітної мрії, почуття гумору і непохитність перед труднощами.

Ціна: від 150 грн
Де: Театр ім.Лесі Українки, вулиця Богдана Хмельницького, 5
Коли: 14 січня о 18:30

The Harry Potter symphony

Ви почуєте улюблені мелодії з усіх 8-ми частин легендарної саги!У цей вечір звучатимуть найкращі хіти Джона Вільямса, композиції Патріка Дойла, Ніколаса Хупера та Олександра Деспла.

Ціна: від 390 грн
Де: Палац культури КПІ ім. Ігоря Сікорського
Коли: 14 січня о 17:00

Фото: Свят Загайкевич, V`yava, Київський театр "Veritas", Unsplash\Yannis Papanastasopoulos, Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, Unsplash\Lucas Alexander

Вже визначилися, як будете проводити вихідні?
Опубліковано: 10 січня 2024
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