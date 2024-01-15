Тунель між "Либідською" та "Деміївською" може стати монолітним та прямокутним: що відомо

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Валерія Гуржий
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Ділянку тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують зробити монолітною, а роботи проводити у відкритий спосіб, тобто з розкриванням тунелю з поверхні.

Про це розповів інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

"Нова ділянка тунелю довжиною 27 метрів буде монолітною, а не збірно-залізобетонною, як зараз, і не з готових блоків. Таке рішення прийняли через нестабільні ґрунти, але остаточного рішення наразі немає. Зараз обговорюють питання, яким буде тунель в перерізі - прямокутним чи круглим, другий важко будувати, особливо на тунелях глибокого залягання", - розповів Павло Авдокушин.

За його словами, вода все ще просочується всередину тунелю, але пісок з собою вже не несе, а тріщини всередині тунелю припинили розростатися. Наразі тунель підтримують риштування, яких встановили досить багато всередині.

Наразі у центрі тунелю також встановили ґвинтові стійки, здатні витримати велике навантаження, що може свідчити про те, що ремонтні роботи в тунелі здійснюватись вже не будуть, а буде проводитися демонтаж та будуватися нова конструкція.

Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» вартуватимуть 21,2 млн грн.

Фото: КП «Київський метрополітен»

Чекаєте на скоріше відкриття тунелю?
Опубліковано: 15 січня 2024
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