В Україні оновили тестові питання для теоретичного іспиту з водіння

В Україні з 15 січня запровадили нові тестові питання для теоретичного іспиту з водіння.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зміни затвердили відповідно до оновлених правил дорожнього руху.

В тестах з'являться питання про нові правила перевезення дітей в автомобілях, про вмикання денних ходових вогнів поза межами населених пунктів тощо.

Нові тестові питання та варіанти відповідей можливо переглянути на сайті .

У сервісному центрі МВС нагадали, що теоретичний іспит містить 20 запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше — іспит не складено.

Також є необмежена кількість спроб для складання теорії. Її можна опанувати в автошколі, або ж самостійно.

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Фото: з відкритих джерел