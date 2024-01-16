У Києві пройде фотовиставка, присвячена загиблому на війні поету Максиму «Далі» Кривцову

22 січня в Києві відкриється виставка «Далі: Я поверну собі своє життя». Вона присвячена пам’яті поета й військового Максима «Далі» Кривцова.

Виставка проходитиме з 22 січня по 3 лютого у Squat 17b. Там покажуть 24 фотороботи, доповнені його поезіями.

Офіційне відкриття виставки приурочили до дня народження автора. Під час події друзі та близькі Максима читатимуть поезію зі збірки «Вірші з бійниці».

«22 січня Максим мав святкувати день народження — на нулі чи в колі близьких. Хоч росія забрала його життя, але друг «Далі» мав те, що неможливо вбити. Рукописи і світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє — «Я поверну собі своє життя»», — ділиться Дар’я Криж, співзасновниця культурного проєкту Squat 17b, кураторка виставки.

Усі роботи, а також листівки з ілюстраціями українських художників і художниць можна буде придбати. Виручені з продажу робіт кошти спрямують на збереження пам'яті про Максима Кривцова.

Відкриття виставки: 22 січня, 18:30

Адреса: Squat 17b (вул. Терещенківська, 17 Б)

Вхід вільний

Фото: Максим Кривцов/Facebook