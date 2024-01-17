Куди піти у Києві 19-21 січня: концерт "Скай", класична музика під зоряним небом та День народження Едгара По
Протягом 19–21січня відбудуться різноманітні події, серед яких виступ гурту Скай, концерт класичної музики під зоряним небом, вистави "Намалюй мені літак" і "Квіти для Елджернона", вечірка у Куренях, літературник у Сквоті та Підпільний кіноклуб.
Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Скай, Deenara та Feelmark у V'yava
19 січня відбудеться камерний концерт гурту "Скай" - їх музика наповнена романтикою, драйвом, енергією та людяністю водночас. 20 січня на сцені запалюватимуть Deenara, Feelmark, Soana, Neumateria та Latyshev.
Ціна: 19 січня квитки від 900 грн, 20 січня від 500 грн
Де: Музичний простір V'yava, вул. Мечникова, 3
Коли: 19 січня з 19:30, 20 січня з 17:00
Класична та сучасна музика під зоряним небом
Музичне повнокупольне шоу у форматі 360⁰ "Сузір’я Франції» – класична та сучасна музика під зоряним небом!". Звучання скрипки та великого роялю мають неперевершену силу розтоплювати серця, а витончена класична музика, яка заглиблюється в найпотаємніші куточки душі, завжди залишає неповторне враження.
Космічне шоу "Piano Space" перетворюється на захоплюючий багатовимірний концерт завдяки передовим технологіям Київського Планетарію та проекційному шоу в форматі 360⁰ на одному з наймасштабніших проекційних куполів у Європі.
Ціна: від 550 грн
Де: Київський Планетарій, вулиця Велика Васильківська, 57/3
Коли: 19 січня з 19:30
Квіти для Елджернона у Дикому театрі
Якби вам запропонували взяти участь у експерименті, що зробив би вас кращою версією вас. Погодились би? Але якби вам не дали жодних гарантій? Погодились би? Скільки ви готові заплатити за лічені миттєвості, відчути себе найрозумнішою, найпривабливішою, найкращою людиною планети? Чи стали б ви щасливішими?
Ціна: від 300 грн
Де: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1
Коли: 19 січня з 18:30
Субота
Aidentique, Artem Neba та Moojev у Куренях
У Куренях запалюватимуть Aidentique, Artem Neba та Moojev. Також організатори збирають гроші на FPV дрони для В/Ч А2167 ЗСУ.
Ціна: від 200 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 20 січня з 18:00
Dzen of Soul в Аvangarden
Благодійна джем імровізація музикантів та тацівників. Організатори закликають приходити на подію у зручному взутті.
Ціна: 390 грн
Де: Аvangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а
Коли: 20 січня з 18:00
Неділя
Творчо-літературний івент у Squat
На творчо-літературному івенті буде багато авторської творчості, музики, текстів, поезії. Все у неформальній атмосфері та з комфортною ведучою, а на кульмінацію вас чекає відкритий мікрофон.
Ціна: вхід вільний
Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б
Коли: 21 січня з 13:00
День народження Едгара Алана По
У День народження короля готичної літератури Едгара Алана По планується готична танцювальна вечірка із читаннями. Так, цього разу в залі лунатиме не лише тематична музика, під яку ви зможете танцювати вальси, танго та інші улюблені танці. Ще буде відкритий мікрофон із читанням текстів іменинника.
Ціна: від 200 грн
Де: CAF - арт студія, вул. Нижній вал, 23
Коли: 21 січня з 17:00
Підпільний Кіноклуб в Generator
В цей вечір творити комедію про фільм "Сяйво" для вас будуть: Юра Коломієць, Єгор Шатайло, Настя Зухвала, Свят Загайкевич, Женя Коротков.
Ціна: від 200 грн
Де: Generator, вул. Грушевського, 3
Коли: 21 січня 16:00
Вистава "Намалюй мені літак"
Що тоді важливіше: бути прощеним чи пробачити? Питання прощення складне: прощати часто буває важко. Чи завжди ми повинні це робити? Чи прощаємо ми собі, щоб легше прощати іншим? Винен чи ні та чи зможе він подивитися правді в очі і виправити помилки?
Ціна: від 400 грн
Де: Театр драми і комедії «На лівому березі»
Коли: 21 січня 15:00
Фото: Скай, Unsplash\Lorenzo Spoleti, Дикий театр, Aidentique, Unsplash\Aaron Burden, underground stand up club, Театр драми і комедії