Куди піти у Києві 19-21 січня: концерт "Скай", класична музика під зоряним небом та День народження Едгара По

Протягом 19–21січня відбудуться різноманітні події, серед яких виступ гурту Скай, концерт класичної музики під зоряним небом, вистави "Намалюй мені літак" і "Квіти для Елджернона", вечірка у Куренях, літературник у Сквоті та Підпільний кіноклуб.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

19 січня відбудеться камерний концерт гурту "Скай" - їх музика наповнена романтикою, драйвом, енергією та людяністю водночас. 20 січня на сцені запалюватимуть Deenara, Feelmark, Soana, Neumateria та Latyshev.

Ціна: 19 січня квитки від 900 грн, 20 січня від 500 грн

Де: Музичний простір V'yava, вул. Мечникова, 3

Коли: 19 січня з 19:30, 20 січня з 17:00

Музичне повнокупольне шоу у форматі 360⁰ "Сузір’я Франції» – класична та сучасна музика під зоряним небом!". Звучання скрипки та великого роялю мають неперевершену силу розтоплювати серця, а витончена класична музика, яка заглиблюється в найпотаємніші куточки душі, завжди залишає неповторне враження.

Космічне шоу "Piano Space" перетворюється на захоплюючий багатовимірний концерт завдяки передовим технологіям Київського Планетарію та проекційному шоу в форматі 360⁰ на одному з наймасштабніших проекційних куполів у Європі.

Ціна: від 550 грн

Де: Київський Планетарій, вулиця Велика Васильківська, 57/3

Коли: 19 січня з 19:30

Якби вам запропонували взяти участь у експерименті, що зробив би вас кращою версією вас. Погодились би? Але якби вам не дали жодних гарантій? Погодились би? Скільки ви готові заплатити за лічені миттєвості, відчути себе найрозумнішою, найпривабливішою, найкращою людиною планети? Чи стали б ви щасливішими?

Ціна: від 300 грн

Де: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1

Коли: 19 січня з 18:30

Субота

У Куренях запалюватимуть Aidentique, Artem Neba та Moojev. Також організатори збирають гроші на FPV дрони для В/Ч А2167 ЗСУ.

Ціна: від 200 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 20 січня з 18:00

Благодійна джем імровізація музикантів та тацівників. Організатори закликають приходити на подію у зручному взутті.

Ціна: 390 грн

Де: Аvangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а

Коли: 20 січня з 18:00

Неділя

На творчо-літературному івенті буде багато авторської творчості, музики, текстів, поезії. Все у неформальній атмосфері та з комфортною ведучою, а на кульмінацію вас чекає відкритий мікрофон.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 21 січня з 13:00

У День народження короля готичної літератури Едгара Алана По планується готична танцювальна вечірка із читаннями. Так, цього разу в залі лунатиме не лише тематична музика, під яку ви зможете танцювати вальси, танго та інші улюблені танці. Ще буде відкритий мікрофон із читанням текстів іменинника.

Ціна: від 200 грн

Де: CAF - арт студія, вул. Нижній вал, 23

Коли: 21 січня з 17:00

В цей вечір творити комедію про фільм "Сяйво" для вас будуть: Юра Коломієць, Єгор Шатайло, Настя Зухвала, Свят Загайкевич, Женя Коротков.

Ціна: від 200 грн

Де: Generator, вул. Грушевського, 3

Коли: 21 січня 16:00

Що тоді важливіше: бути прощеним чи пробачити? Питання прощення складне: прощати часто буває важко. Чи завжди ми повинні це робити? Чи прощаємо ми собі, щоб легше прощати іншим? Винен чи ні та чи зможе він подивитися правді в очі і виправити помилки?

Ціна: від 400 грн

Де: Театр драми і комедії «На лівому березі»

Коли: 21 січня 15:00

Фото: Скай, Unsplash\Lorenzo Spoleti, Дикий театр, Aidentique, Unsplash\Aaron Burden, underground stand up club, Театр драми і комедії