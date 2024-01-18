У Києві відкриють другий у світі GovTech центр: для чого він потрібен

Другий у світі GovTech центр відкриється у Києві. Платформа сприятиме цифровізації державного сектору, допомагатиме впроваджувати інновації та розвивати електронне врядування.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Очікується, що GovTech-центр об’єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій. На економічному форумі такоєж стало відомо про відкриття першого такого центру в Берліні.

"Україна стане другою державою у світі з таким центром, оскільки наш досвід у цифровізації державного сектору є унікальним та важливим для всього світу", - повідомили у міністерстві.

Фото: Міністерство цифрової трансформації