У Києві відкриють другий у світі GovTech центр: для чого він потрібен

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Валерія Гуржий
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Другий у світі GovTech центр відкриється у Києві. Платформа сприятиме цифровізації державного сектору, допомагатиме впроваджувати інновації та розвивати електронне врядування.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Очікується, що GovTech-центр об’єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій. На економічному форумі такоєж стало відомо про відкриття першого такого центру в Берліні.

"Україна стане другою державою у світі з таким центром, оскільки наш досвід у цифровізації державного сектору є унікальним та важливим для всього світу", - повідомили у міністерстві.

Фото: Міністерство цифрової трансформації

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Опубліковано: 18 січня 2024
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