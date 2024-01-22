В Україні з'явиться сайт для пошуку квитків на міжнародні автобусні рейси
В Україні завершують створення та готують до запуску Реєстр міжнародних автобусних маршрутів.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України
Наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до сайту.
Ключова мета проєкту - надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі.
Окрім того, з кількома компаніями вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції. Також у Міністерстві закликають перевізників та компанії долучатися до реєстру.
Опубліковано: 22 січня 2024