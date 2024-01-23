Студенти Львівської політехники створюють ошийник, який перекладатиме з "кошачої мови" на людську

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Валерія Гуржий
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Студенти Львівської політехніки розробляють ошийник, який зможе перекладати "котячу мову" на людську. Тестові ошийники планують представити вже цього року.

Про це пише dev.ua.

Автором проєкту є розробник та аспірант Львівської політехники Андрій Михайлів.

Як це працює?

Ошийник збирає звукові дані з улюбленця, потім система за допомогою ШІ аналізує звук і видає результат. Процес нагадує роботу фітнес браслета. Такий пристрій, окрім покращення взаємодії з котом, також може аналізувати довготривалі дані, що дозволить стартаперам давати рекомендації, коли треба сильніше доглянути за твариною.

Для свого проєкту стартапери вже отримали грантів на чверть мільйона гривень.

Зараз команда з п'яти людей вже завершує роботу над альфа-версію. Перші тестові нашийники планують представити в лютому 2024 року. Для продажів стартапери думають запустити дві цінові політики, де купівля за меншу суму дасть кілька місяців безплатної підписки одному користувачу, а за більшу суму рік підписки. Зараз команда оцінює підписку в $6,99 і два варіанти покупки: $89,90 + 2 місяці підписки, або $139,90 + рік підписки.

Першочергово стартапери планують продавати Cotia в США вже в жовтні-листопаді 2024 року, оскільки там найбільше їхніх потенційних клієнтів, крім того, планують поширювати свій продукт і в Україні.

Фото: Андрій Михайлів, dev.ua

Хочете такий ошийник для свого улюбленця?
Опубліковано: 23 січня 2024
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