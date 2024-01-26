Під Шулявським мостом планують побудувати вело-пішохідний тунель

Побудувати вело-пішохідний тунель, який дозволить пішоходам і велосипедистам не перетинати проїзну частину і скоротить шлях, планують під Шулявською транспортною розв'язкою.

Про це йшлося на засіданні робочої групи Київська майстерні міста, пишуть "Пасажири Києва".

Тунель планують побудувати під двома з'їздами на місці цеху заводу. Окрім того, через усі примикання облаштують наземні пішохідні переходи і велопереїзди.

Також на минулих засіданнях погодили облаштування велосипедної смуги. У протилежний бік велодоріжки розмістять за рахунок широкого тротуару та парковки в рамках капремонту на вулиці Нестерова. А на вулиці Сім'ї Бродських в межах проїзної частини з'явиться парковка, залишиться односторонній рух в бік вулиці Гетьмана, але буде облаштовано велосипедну контрсмугу. Також буде облаштовано підвищене перехрестя на перетині з провулком Ковальським.

Фото: facebook.com/shuliavsky.bridge