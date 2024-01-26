У громадах з'являться "Центри життєдіяльності": що там буде та навіщо вони потрібні

У кожній громаді хочуть створити "Центри життєдіяльності", у яких людям надаватимуть психосоціальну підтримку.

Відповідне рішення підтримав Кабмін.

Зазначається, що необхідність створення таких центрів зумовлена тим, що під час повномасштабної війни українці щодня живуть під впливом стресу і негативних емоцій. Часто мешканці громад не мають доступу до кваліфікованої психологічної допомоги, а у центрах життєстійкості вони зможуть її отримати.

В рамках проєкту особлива увага приділяється розвитку батьківських навичок та догляду за дітьми. А також – психологічній роботі з військовослужбовцями, ветеранами і їхніми родинами, підтримці ВПО та інших незахищених верств населення. Кожен такий простір облаштовуватиметься за принципами безбар’єрності, інклюзивності та безпеки.

Кошти на фінансування центрів надаватиме держава, а місцева влада забезпечуватиме приміщення та організовуватиме роботу центрів.

Фото: Big city lab