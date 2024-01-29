У Києві цього року відремонтують дощову каналізацію у місцях постійного підтоплення: де саме

Цього року "Київавтодор" відремонтує дощову каналізацію на 5 локацях, де постійно відбуваються підтоплення.

Про це повідомив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко, пише "Вечерній Київ".

«У Деснянському районі, у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському на таких вулицях як Казанська, Братиславська, Святослава Хороброго, Табірна, Пантелеймона Куліша. Це не будуть глобальні роботи, а точкові. Ліквідуємо місця, де є хронічні підтоплення», — повідомив Федоренко.

Він зазначив, що водозбір з вулиць Києва з кожним роком тільки збільшується, кількість відкритої землі зменшується через забудову та розширення міста, а дощова система столиці збудована у 60 — 70 роках минулого століття під зовсім інші обсяги водозбору. Також за його словами, потрібно розчищати річки та озера, у які виведена вулична дощова каналізація.

Фото: Катерина Новосвітня