10 міні-серіалів, які можна подивитися за вихідні

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Олена Макаєва
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Серіали, від яких неможливо відірватися настільки, що час за ними пролетить непомітно. Найцікавіші міні-серіали – у добірці БЖ.

Рій

Рік виходу: 2023
В ролях: Домінік Фішбек, Хлоя Бейлі, Дамсон Ідріс, Рікі Томсон, Періс Джексон, Біллі Айліш

Автор серіалу Дональд Гловер, відомий глядачам за “Атлантою”, досліджує питання фанатизму – наскільки далеко здатне завести неконтрольоване захоплення кумиром.

Сварка

Рік виходу: 2023
В ролях: Стівен Ян, Алі Вонг, Джозеф Лі, Янг Мазіно, Девід Чоу

Комедійний серіал починається як звичайна сварка двох водіїв, що не поділили дорогу. а переростає у справжню війну, де є місце інтригам, обману та насильству.

Падіння дому Ашерів

Рік виходу: 2023
В ролях: Френк Лангелла, Мері Макдоннелл, Брюс Грінвуд, Марк Хемілл, Карла Гуджино

Екранізація однойменного оповідання Едгара Аллана По знайомить глядачів із сімейною династією, члени якої один за одним помирають за дивних обставин. Що ж насправді криється за успіхом родинного бізнесу, та якою є його ціна?..

Чому жінки вбивають

Рік виходу: 2019 рік
В ролях: Джинніфер Гудвін, Сем Джагер, Сейді Кальвано, Люсі Лью

Міні-серіал складається з двох непов’язаних між собою сезонами, кожен з яких – самобутня історія. У центрі сюжету опиняються жінки, яких доводять до крайнощів вчинки чоловіків.

Молодий папа

Рік виходу: 2015
В ролях: Джуд Лоу, Дайан Кітон, Сільвіо Орландо, Хавьєр Камара

Провокаційний серіал розкриває закулісся життя та інтриг Ватикану, на чолі якого стає папа у виконанні Джуда Лоу, і він є наймолодшим папою в історії.

Останні з нас

Рік виходу: 2023
В ролях: Педро Паскаль, Белла Рамзі, Габріель Луна

Екранізація однойменної гри підкорила мільйони глядачів. Дія сюжету відбувається у постапокаліптичному світі, де вибухнула страшна епідемія. Контрабандисту Джоелу доведеться супроводжувати 14-річну дівчину Еллі до повстанців і захищати від тих, хто заразився вірусом.

Розробники

Рік виходу: 2020
В ролях: Соноя Мідзуно, Нік Офферман, Елісон Пілл

Лілі Чан працює комп’ютерним інженером у великій корпорації. Вона сповнена мрій та амбіцій, та все руйнується, коли її бойфренд гине за загадкових обстави.

Усюди жевріють пожежі

Рік виходу: 2020
В ролях: Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Розмарі ДеВітт

Елен Річардсон має все, чого забажає душа: великі статки, успішного чоловіка, прекрасних дітей. А от фотографка Мія Воррен – її повна протилежність. Одного разу жінки зближуються, що повністю перевертає їхні життя.

Вейн

Рік виходу: 2019
В ролях: Марк МакКенна, Сієра Браво, Джон Шампань

Один з кращх комедійних серіалів розповідає про хлопця на ім’я Вейн, чий батько після смерті залишив йому у спадок раритетний “Понтіак”. Але авто багато років тому викрав коханець матері. Тож тепер Вейну потрібно об’їздити півкраїни, аби знайти машину..

Тіла

Рік виходу: 2023
В ролях: Шира Хаас, Амака Акафор, Кайл Соллер, Джейкоб Форчун-Ллойд

В чотирьох різних часових проміжках знаходять одне й те саме тіло чоловіка. Детективи кожної з епох ведуть паралельні розслідування, звідки взялось голе тіло і чому ніхто не бачив, як воно з’явилось посеред вулиці.


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Опубліковано: 29 січня 2024
серіали
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