Ще одну колекцію скіфського золота повернуть в Україну
В Україну з Естонії повернуть викрадену колекцію скіфського золота.
Про це у Facebook повідомила дружина заступника помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії, дипломата Джорджа Кента Веліда Китаїна.
Колекцію українського "скіфського золота" та монет грецького періоду Криму викрали з музеїв окупованих Криму та Херсона.
"Естонія відреставрувала речі і планує повернути їх в Україну", — наголосила вона.
Фото: Естонська громадська телерадіомовна компанія
Опубліковано: 29 січня 2024