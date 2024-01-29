Ще одну колекцію скіфського золота повернуть в Україну

В Україну з Естонії повернуть викрадену колекцію скіфського золота.

Про це у Facebook повідомила дружина заступника помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії, дипломата Джорджа Кента Веліда Китаїна.

Колекцію українського "скіфського золота" та монет грецького періоду Криму викрали з музеїв окупованих Криму та Херсона.

"Естонія відреставрувала речі і планує повернути їх в Україну", — наголосила вона.

Фото: Естонська громадська телерадіомовна компанія