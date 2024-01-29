Ще одну колекцію скіфського золота повернуть в Україну

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Валерія Гуржий
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В Україну з Естонії повернуть викрадену колекцію скіфського золота.

Про це у Facebook повідомила дружина заступника помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії, дипломата Джорджа Кента Веліда Китаїна.

Колекцію українського "скіфського золота" та монет грецького періоду Криму викрали з музеїв окупованих Криму та Херсона.

"Естонія відреставрувала речі і планує повернути їх в Україну", — наголосила вона.

Фото: Естонська громадська телерадіомовна компанія

Як думаєте, все скіфське золото коли-небудь повернеться в Україну?
Опубліковано: 29 січня 2024
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