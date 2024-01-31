Куди піти у Києві 2-4 лютого: зустрічі з Юрієм Андруховичем та Амілем Насіровим, шоу "Королі крінжу"

Протягом 2–4 лютого відбудуться різноманітні події, серед яких вступ гурту "Пиріг і Батіг", зустріч із письменниками Юрієм Андруховичем та Артемом Чехом, вечір пам'яті загиблого на війні поета та фотографа Максима Кривцова, відкриття виставки "Не чини опір вітру", творча зустріч із Амілем Насіровим, концерт кінохітів та імпровізаційне шоу "Королі крінжу".

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Концерт українського фольк-гурту "Пиріг і Батіг", які у своїй творчості використовують поезію вітчизняних поетів і поетес.



Ціна: від 1700 грн

Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3

Коли: 2 лютого 19:00

Розмова з письменником, поетом та перекладачем Юрієм Андруховичем відбудеться у рамках проєкту «1990-ті: сучасні класики та їхній час» - цикл розмов про побут і культуру українців, про літературний процес та історичні зміни, які відбувалися в перше десятиріччя незалежності України.

Ціна: вхід вільний

Де: Книгарня-кав’ярня Старого Лева, вул. Михайлівська, 18а або в ефірі програми «Вечір на Радіо Культура»

Коли: 2 лютого 18:00

Субота

Експозиція виставки - це абстрактні пейзажі молодого митця та рефлексія його досвіду життя на українському півдні.

Ціна: вхід вільний

Де: Молодіжний дім, вул. Володимирська 5Б

Коли: з 3 лютого 16:00

Вона з Польщі, він — з Німеччини. Їх випадкова переписка переросла у справжню пристрасть. Але чи варто їм зустрічатися і кого вони люблять більше: реальну людину, чи образ, який створила їхня уява зі слів, чекання та самотності? Та й взагалі, чи можна назвати це коханням?

Ціна: від 250 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 3 лютого 18:00

За пультом запалюватимуть - Mamay b2b D1, Vanish aka Vanya Nosko, а також Ivanz07.

Ціна: від 200 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 3 лютого 18:00

У цей вечір для вас жартуватимуть та імпровізуватимуть: Свят Загайкевич, В’ячеслав Ніконоров, Олександр Качура, Антон Стенюк, Альбіна Тітова.

Ціна: від 200 грн

Де: кінотеатр АРТ-Братислава, вул. Олександра Архипенка, буд. 5

Коли: 3 лютого 19:00

У цей день читатимуть вірші загиблого на війні поета та фотографа Максима Кривцова, а також покажть унікальні відео та аудіозаписи. Усі кошти від поетвечора підуть в благодійний фонд Родини Кривцова. Також під час заходу можна буде придбати матеріали пов'язані з життям і творчістю Максима Кривцова.

Ціна: від 250 грн

Де: Театр Між Трьох Колон, Київ, Львівська Площа 12.

Коли: 3 лютого 19:00

Неділя

На концерті лунатиме музика з всесвітньо відомих кіношедеврів: «Інтерстеллар», «Шерлок», «Темний лицар», «Гладіатор», «Початок», «Дюна», «Король Лев», «Пірати Карибського Моря», «Code Код Да Вінчі», «Перл Харбор», «Мадагаскар» та інших.

Ціна: від 290 грн

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 4 лютого 19:00

У Будинку кіно відбудеться творча зустріч із Амілом Насіровим під назвою "Буду балакать".

"Постараюсь зробить так, шоб у вас було відчуття, шо ви о четвертій ранку на кухні з кєнтом або з подругою розмовляєте на всякі різні теми, а потім вам хочеться ще й чайку з лимоном гахнуть", - описує він формат заходу.

Ціна: від 390 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 4 лютого 19:00

У Veteran Hub відбудеться обговорення книги "Точку нуль" за участі автора Артема Чеха. У книзі розповідається про емоції, страхи, тривоги, надії та сумніви автора під час його служби в армії у 2015—2016 роках.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням.

Де: Veteran Hub

Коли: 4 лютого 15:30

Фото: Пиріг і Батіг, Курені, Юрій Андрухович, Олександр Качура, Unsplash\Larisa Birta, Артем Чех, Курган і Агрегат, Волинські новини