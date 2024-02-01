У Києві приймуть нові правила утримання домашніх улюбленців: як долучитися до їх створення

Кияни можуть долучитися до розробки нових Правил утримання собак та котів. Новий документ планується розробити на заміну чинних правил, які були прийняті майже 17 років тому.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що в нинішніх правилах, зокрема, відсутні такі моменти, як:

обов’язок забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками та повідка для вигулу собак, а також намордника на собаках порід, що включені до переліку небезпечних;

заборона жебракування з тваринами;

заборона залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20°С та менше +5°С тощо.

Для того, щоб долучитися до робочої групи по створенню нових правил, необхідно надіслати письмову заяву в довільній формі на електронну адресу: ecology@kyivcity.gov.ua з темою листа «Правила утримання домашніх тварин» до 7 лютого 2024 року включно. Також свої пропозиції до правил можна залишити у формі за посиланням.