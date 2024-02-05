Україна представить чотири проєкти на цьогорічній Венеційській бієнале

Український павільйон під назвою "Плетіння сіток" буде представлений на 60-й Венеційській бієнале, яка цього року присвячена демонстрації сучасних та історичних творів, які відтворюють тему «Іноземці скрізь».

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Український павільйон розмістить у себе чотири проєкти:

композиція митця Олександра Бурлаки під назвою «Робота», у якій використовуються традиційні практики виготовлення домашнього текстилю, характерні для української культури, одночасно з цим створює тло для особистих досвідів і відображення останніх подій. фільм Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського «Цивільні. Вторгнення», який зберігає свідчення українців в потоці інтернету та упорядковує докази злочинів рф. проєкт "Щирі вітання" який підготувала удожниця Катя Бучацька у співпраці з 15-ма колегами, у якму осмислюється трансформація привітань і побажань у надзвичайних умовах. проєкту «Сomfort work» Андрія та Лії Достлєвих, який іронічно досліджує стереотипи та очікування від біженців у Європі.

60-та Венеційська бієнале триватиме з 20 квітня до 24 листопада цього року.

Венеційська бієнале — це один із найвідоміших мистецьких форумів у світі, який проводять кожні два роки у Венеції.

Фото: Суспільне Культура