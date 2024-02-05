Україна представить чотири проєкти на цьогорічній Венеційській бієнале
Український павільйон під назвою "Плетіння сіток" буде представлений на 60-й Венеційській бієнале, яка цього року присвячена демонстрації сучасних та історичних творів, які відтворюють тему «Іноземці скрізь».
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Український павільйон розмістить у себе чотири проєкти:
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композиція митця Олександра Бурлаки під назвою «Робота», у якій використовуються традиційні практики виготовлення домашнього текстилю, характерні для української культури, одночасно з цим створює тло для особистих досвідів і відображення останніх подій.
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фільм Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського «Цивільні. Вторгнення», який зберігає свідчення українців в потоці інтернету та упорядковує докази злочинів рф.
- проєкт "Щирі вітання" який підготувала удожниця Катя Бучацька у співпраці з 15-ма колегами, у якму осмислюється трансформація привітань і побажань у надзвичайних умовах.
- проєкту «Сomfort work» Андрія та Лії Достлєвих, який іронічно досліджує стереотипи та очікування від біженців у Європі.
60-та Венеційська бієнале триватиме з 20 квітня до 24 листопада цього року.
Венеційська бієнале — це один із найвідоміших мистецьких форумів у світі, який проводять кожні два роки у Венеції.
Фото: Суспільне Культура