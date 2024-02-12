14 фільмів до Дня всіх закоханих

До Дня Святого Валентина, коли закохані обмінюються подарунками на честь своїх почуттів, БЖ підготував добірку фільмів, де кохання постає в незвичних формах.

Роуд-муві про втікачів, жахи про пару канібалів, тисячолітні вампіри – вам буде із чого обрати.

Дикі сердцем

Рік виходу: 1990

Режисер: Девід Лінч

В ролях: Ніколас Кейдж, Лора Дерн, Даян Ладд, Віллем Дефо, Кріспін Гловер, Ізабелла Росселліні

Головні герої фільму, заснованого на однойменному романі Баррі Гіффорда, – Сейлор і Лула, які втікають від банди найманих матір’ю дівчини вбивць. До того ж пару переслідує приватний детектив Джонні, колишній хлопець Лули. Напружений сюжет, молоді Ніколас Кейдж та Лора Дерн, неповторна рука Девіда Лінча – таких мелодрам ви точно ще не бачили.

Любовний настрій

Рік виходу: 2000

Режисер: Вонг Карвай

В ролях: Меггі Чун, Тоні Люн Чу Вай, Пінг Лам Сіу, Ребекка Пан, Келлі Лаі Чен

Су та Чоу винаймають разом із сім’ями сусідні кімнати в прибутковому будинку у Гонконзі. Вони часто лишаються на самоті, коли їхні другі половинки затримують на роботі. Поступово зближаючись вони дізнаються правду про роман між їхніми подружжями і вирішують назло “закрутити” свій. Втім те, що починалось як забавка переростає у справді сильні почуття.

Ларс і справжня дівчина

Рік виходу: 2007

Режисер: Крейґ Ґіллеспі

В ролях: Раян Ґослінґ, Емілі Мортімер, Пол Шнайдер, Р.Д. Рейд, Келлі Ґарнер, Ненсі Бітті

Дивакуватий Ларс живе у гаражі та страждає на тривожний розлад. Йому вкрай важко дається комунікація з людьми, зокрема з жінками. Одного разу за порадою знайомого він купляє гумову ляльку, яка в його уяві оживає і стає жінкою мрії, з якою Ларс планує провести все життя.

Королівство повного місяця

Рік виходу: 2012

Режисер: Вес Андерсон

В ролях: Брюс Вілліс, Едвард Нортон, Білл Мюррей, Френсіс Макдорманд, Джаред Гілман, Кара Хейуорд

Головні герої стрічки – бойскаут Сем та дивакувата С’юзі. Між дітьми спалахує перша закоханість і вони тікають з літнього табору. За ними вирушає пошуковий загін на чолі з шерифом. Та закохані налаштовані рішуче захищати свої почуття та протистояти всьому світові разом.

Рубі Спаркс

Рік виходу: 2012

Режисери: Джонатан Дейтон, Валері Феріс

В ролях: Зої Казан, Пол Дано, Антоніо Бандерас, Аннетт Бенінг, Стів Куган

Молодий та письменник переживає творчу та душевну кризу. Він ніяк не може написати новий роман та налагодити особисте життя. Стомившись від мук Келвін вигадує ідеальну дівчину на ім’я Рубі Спарк, яка одного дня оживає з його фантазії прямо на дивані.

Життя Адель

Рік виходу: 2013

Режисер: Абделатіф Кешиш

В ролях: Адель Екзаркопулос, Леа Сейду, Кетрін Салі, Орельєн Рекуан, Карім Саїді, Салім Кешьюш

Юна Адель живе звичним життям, зустрічається з хлопцями, тусується з друзями, поки не зустрічає незнайомку з яскравим синім волоссям. Дівчина захоплюється новою подругою і їхні стосунки переростають в дещо більше, спонукаючи Адель до пошуку власної ідентичності.

Вона

Рік виходу: 2013

Режисер: Спай Джонс

В ролях: Хоакін Фенікс, Ліза Рені Піттс, Кріс Пратт, Скарлетт Йохансон

Самотній письменник Теодор важко переживає розлучення. Аби якось відволіктися, він купляє операційну систему на основі штучного інтелекту. Помалу спілкування з віртуальною помічницею заміняє героєві будь-яке спілкування і він починає закохуватися в комп’ютерну програму.

Виживуть тільки коханці

Рік виходу: 2013

Режисер: Джим Джармуш

В ролях: Тільда Свінтон, Том Хіддлстон, Міа Васіковська, Джон Херт

В центрі сюжету – тисячолітні вампіри Адам та Єва. Він – талановитий, але депресивний музикант. Вона обожнює поезію, а ще його. Естети та гедоністи, вони все своє життя намагаються пристосуватися до світу, що постійно змінюється, але ніколи не полишають одне одного.

Лобстер

Рік виходу: 2015

Режисер: Йоргос Лантімос

В ролях: Колін Фаррелл Девід, Рейчел Вайс, Джессіка Барден, Джон Райлі, Олівія Колман, Аріана Лабед, Леа Сейду, Бен Вішоу

Сюрреалістична антиутопія показує світ, в якому кожна людина в світі має мати пару. Якщо ж вона залишається самотньою, її арештовують і тримають у спеціальному готелі, де в неї є 45 днів на те, щоб створити сім’ю з кимось з інших “гостей”. Якщо не вдасться, їх перетворюють на будь-яку тварину на вибір. Одним з “гостей” готелю стає архітектор Девід, який хоче стати лобстером. Йому вдається втекти до лісу, де він закохується в таку ж втікачку.

Аномаліза

Рік виходу: 2015

Режисери: Дьюк Джонсон, Чарлі Кауфман

В ролях: Девід Тьюліс, Дженніфер Джейсон Лі, Том Нунен

Ляльково-анімаційна стрічка розповідає про Майкла СТоуна, який переживає екзистенційну кризу. Для нього всі, зокрема і його близькі, звучать абсолютно однаково та нецікаво. Під час чергової робочої поїздки, він зустрічає незнайомку, яка змінює його світосприйняття – він чує голос, який відрізняється від усіх і змушує чоловіка закохатися.

Тіло і душа

Рік виходу: 2017

Режисерка: Ільдіко Еньєді

В ролях: Александра Борбей, Геза Моршані, Золтан Шнейдер, Ервін Най, Італа Бекеш

На фабрику з виготовлення м’яса приходить нова співробітниця – замкнена, педантична Марія, яка страждає на аутистичний розлад. Під час психологічного тестування героїня дізнається, що їй та фінансовому директору Ендре, в якого паралізована рука, снять однакові сни. Це відкриття неабияк зближає їх і рухає вперед непрості стосунки пари.

Форма води

Рік виходу: 2017

Режисер: Гільєрмо дель Торо

В ролях: Саллі Хокінс, Даг Джонс, Майкл Шеннон, Річард Дженкінс

Німа прибиральниця Еліза працює в секретній лабораторії часів “холодної війни”. Тут проводять наукові експерименти і тримають замкненим чудовисько, яке й знаходить головна героїня. Та воно викликає в неї не страх, а почуття кохання.

Як розмовляти з дівчатами на вечірках

Рік виходу: 2017

Режисер: Джон Кемерон Мітчелл

В ролях: Ель Феннінг, Алекс Шарп, Рорі Нолан, Ніколь Кідман, Рут Вілсон, Меттью Річард Лукас

Дія екранізації оповідання Ніла Геймана розгортається у 1977 році навколо трьох друзів. Після концерту в місцевому панк-клубі вони вирушають на афтепаті, але випадково плутають адресу і опиняються на дуже дивній вечірці. Там романтичний Енн знайомиться з дівчиною Зан, яка виявляється іншопланетянкою.

Цілком та повністю

Рік виходу: 2022

Режисер: Лука Гуаданьїно

В ролях: Тейлор Рассел, Тімоті Шаламе, Марк Райленс, Майкл Стулбарг, Андре Голланд

Знятий на основі роману “Кістки та все” Камілла Де Анджеліса романтичний фільм жахів розповідає про всепоглинаюче кохання між двома канібалами. Марен та Лі вирушають у спільну подорож, де намагаються вгамувати власних демонів та знайти своє місце у світі, який відмовляється їх прийняти.