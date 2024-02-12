Із медичною інфраструктурою та парком: у Львові побудують заклад для літніх людей

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Валерія Гуржий
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У Львові на базі реабілітаційного центру “Незламні“ збудують сучасний заклад для літніх людей за кошти партнерів та грантів.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Заклад розташовуватиметься на вулиці Миколайчука. Зазначається, що місце для нього обрали не випадково – поруч заплановано парк, є відповідна медична інфраструктура, житло для реабілітованих, яке будується. Також є школа, садок та житловий масив.

На фото: французький геронтологічноий центр при Каннській лікарні

Міське управління архітектури та урбаністики вже напрацьовує концепцію та бачення такого закладу. І за взірець беруть досвід геронтологічного центру при каннській лікарні Simone Veil. Його нещодавно збудували і відкрили у грудні минулого року.

В архітектурному плані це - три будівлі-блоки, поєднані між собою та повністю енергоефективні.

Фото: Львівська міська рада

Як думаєте, він буде комфортний?
Опубліковано: 12 лютого 2024
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