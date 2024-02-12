До Дня святого Валентина в українських кінотеатрах покажуть короткометражки про кохання під час війни

Онлайн-кінотеатр Takflix випустив підбірку короткометражних фільмів під назвою "Любов всього варта" до Дня Святого Валентина та другої річниці російського вторгнення.

До підбірки увійшло чотири фільми:

"Войси з Бахмута"

Бахмут, 2022. Історія про спробу відновити близькість на відстані війни, розказана в голосових повідомленнях іноземної кореспондентки, яка перебуває в прифронтовому місті.

"Як це було"

Лєра вперше після початку повномасштабної війни в Україні приїжджає додому, в Київ. Вона протягом одного дня проводить час зі своїми близькими і поступово відкриває для себе рутину війни.

"Поки тут тихо"

Молода пара відірвана від усього світу на одну довгу ніч в готельному номері прикордонного міста. Цієї ночі вони домовляються не говорити про війну. Повністю поглинуті одне одним в своєму маленькому світі вони не помічають, як настає ранок і змушує їх повернутись в реальність.

"Лелеки завжди повертаються додому"

Ґала та Віктор шукають свій Рай на землі. Навіть під час війни. Тому вони купують занедбаний будиночок в Карпатах та починають його відбудовувати. Це місце, де панує мир та спокій, де можна вирощувати свою їжу, мовчати, бути беззахисними та пити каву з видом на гори та гніздо лелек. Але настає зима, яблуня у дворі замерзає, а Війна сягає Раю.

Покази відбудуться у мережі "Планета кіно", київських кінотеатрах "Жовтень", "Кіно42", "Ліра", "Старт", "Флоренція", кінотеатрі ім. Шевченка, а також в кінотеатрах інших міст. Детально із розкладом можна ознайомитися за посиланням.