Північний міст планують відремонтувати за понад 28 млн гривень

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Валерія Гуржий
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У Києві планують поточний ремонт Північного мосту за понад 28,6 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

На Північному мості ремонтуватимуть дорожній одяг, заповнюватимуть деформаційні шви, а також переоблаштовуватимуть контактну мережу тролейбуса в тимчасове та постійне положення в бік проспекту Степана Бандери.

Підрядник має закінчити роботи до кінця 2024 року. Аукціон відбудеться 26 лютого.

Фото: wikipedia

Чекаєте на ремонт всіх інших "втомлених" мостів?
Опубліковано: 19 лютого 2024
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