Куди піти у Києві 23-25 лютого: виставка про Маріуполь, рок-балади при свічках

Протягом 23 –25 лютого у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких вистави "Ван Гог. Листи до брата Тео" та "Люби мене не покинь", спецпокази фільмів "Війна-ненажера" та "Хочу додому", презентація книги та фотовиставки про Бахмут, рок балади при свічках, відкриття виставки про Маріуполь та Майже інтелектуальне шоу.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка стане частиною проєкту "86 днів Маріуполя. Літопис оборони" — верифікованої військовими поденної хроніки героїчної боротьби за місто. У плакатах автори зобразили Маріуполь місцем надзвичайної сили, адже саме сила і світло веде Україну до перемоги.

Ціна: 120/60 (повний/пільговий). Квитки у касах музею

Де: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Коли: з 23 лютого по 3 березня з 12:00. Понеділок та вівторок - вихідні

Відбудеться розмова про дерева з експерткою з озеленення та екології “Інституту розвитку міст” Любов’ю Колосовою . На події говоритимуть про те, чим корисні дерева та які екосистемні послуги вони надають, які особливості міських дерев, що і хто їм загрожує та чому деревам з нами може бути погано та як діяти, якщо помічаєте недбалу обрізку чи вирубку дерев.

Ціна: вхід вільний

Де: хаб “Місто змістів”, вул. Сковороди, 11

Коли: 23 лютого о 17:00

Цього дня за пультом запалюватимуть Aidentique, Undersoul.

Ціна: вхід вільний

Де: Курені, Паркова дорога, 4,

Коли: 23 лютого о 18:00

Розмова з письменником та журналістом Віталієм Портниковим у межах проєкту "1990-ті: сучасні класики та їхній час" про публіцистику та журналістику на початку незалежності.

Ціна: вхід вільний

Де: Книгарня-кав’ярня Старого Лева, вул. Михайлівська, 18А

Коли: 23 лютого о 18:00

Це історія життя одного з найвідоміших художників, розказана через довготривале листування з братом. Він - син сільського проповідника, який намагався піти шляхом батька, проте завжди відчував, що покликаний до іншого. Його не розумів ніхто: ані родина, ані кохана, ані друзі художники. Проте Ван Гог знайшов у собі сили не здаватись і подарував багатьом поколінням після себе картини, які неможливо не запам'ятати.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандери, 23

Коли: 23 лютого о 18:30

На концерті ви почуєте композиції U2, Queen, Nirvana, Aerosmith, Metallica, Beatles, Scorpions, AC / DC, The Rolling Stones, Fleetwood Mac, Pink Floyd, Eagles, Phil Collins, Survivor та інших.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 23 лютого о 19:00

Книжка "Бахмут" описує місто в період зими й початку весни 2023 року, в час, коли за нього йшли найінтенсивніші бої. Вона складається з двох розділів. Перший називається "Фіксація" — це репортажі письменника Мирослава Лаюка та світлини фотографа Данила Павлова про воїнів, які тоді захищали Бахмут, і цивільних, які там лишалися. Другий розділ — "Коментування", куди ввійшли есеї Мирослава — роздуми, своєрідні передмови й післямови до історій, описаних у репортажах.

Ціна: Вхід вільний. Реєстрація за посиланням.

Де: нова книгарня "Сенс", вул. Хрещатик, 34

Коли: 23 лютого о 19:00

Субота

Документальний фільм "Хочу додому" - історія про перші дні вторгнення та евакуацію підопічних центру адопції. На показі будуть присутні члени команди Адопту та режисерка фільму, які детальніше зможуть розповісти про процес евакуації тварин, а також про ситуацію з безпритульними тваринами в час великої війни.

Ціна: Вхід вільний. Деталі за посиланням

Де: вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 24 лютого о 18:00

«Люби мене не покинь» — це документальний твір про мільйони українських жінок, які тепер обʼєднані спільним болем. Кожна має свою особисту історію, свою втрату, свій біль. Історію Каті з Києва знають лише квіти. І якби квіти могли говорити, вони розповіли б, що в березні 2022 року Катя змушена була залишити власний дім. Вдома залишився син Віталік, музикант, який, як і більшість, не розумівся на війні. Але, як і більшість, він допомагає. Віталік допомагає тваринам. Він хоче піти добровольцем в армію, але вже декілька днів не виходить на звʼязок…

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Театр “Золоті ворота”, вулиця Шовковична, 7А

Коли: 24 лютого о 18:00

"Війна-ненажера" — екранізація коротких літературних творів українських авторів та авторок, які зараз захищають незалежність України зі зброєю у руках. Проєкт складається з 10 історій, 10 текстів від українських письменників та письменниць, поетів та поеток - це 10 фільмів від різних режисерів та режисерок.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням.

Де: PEN Ukraine, вул. Лук’янівська, 14а

Коли: 24 лютого о 18:00

Неділя

У програмі: експозиція виставки "Співіснування з темрявою" та екскурсії, участь у мистецтві пантоміми разом зі студентками Циркової академії, майстер-клас з вільної графіки і міркування над тим, що приховує темрява, створення екоколажу, робота над великою колективною розмальовкою та участь в майстер-класі з давнього українського мистецтва витинанки "ПроСвіт".

Ціна: від 130 грн. Квитки

Де: Мистецький арсенал, вулиця Лаврська, 10-12

Коли: 25 лютого з 12:00

Поетичні читання нової книги "Дні тривог" письменника та художника Анатолія Дністрового. Вона ілюстрована роботами самого Анатолія, і саме копії цих робіт з 18 по 25 лютого можна буде побачити у книгарні book.ua у Києві. До його нової поетичної збірки увійшли поезії, написані після 24 лютого 2022 року, а також ранні вірші, що суголосні з тривогами теперішньої воєнної доби.

Ціна: вхід вільний

Де: книгарня book.ua, вул. Миколи Лисенка, 2

Коли: 25 лютого 15:00

Майже інтелектуальне шоу - формат, у якому коміки відповідають на інтелектуальні питання ведучого - правильно або смішно. Ведучий - Свят Загайкевич. А боротимуться за звання найрозумнішого коміка на цей раз будуть: Ганна Кочегура, Світлана Немонежина, Женя Коротков та Артем Албул.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Фотостудія "Пандора", ВДНГ, павільйон 21; вул. Академіка Глушкова 1

Коли: 25 лютого 16:00

Фото: Інна Лапіна, Unsplash\Lukasz Szmigiel, Курені, Олена Чернінька, Світлоконцерт, Unsplash\Denise Jans, WoMo, НСПУ, Underground Standup Club