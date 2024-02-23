Художник Сергій Майдуков створив обкладинку для The Guardian Weekly до другої річниці російського вторгнення

Український митець Сергій Майдуков створив обкладинку для друкованого номеру видання The Guardian Weekly.

Про це митець повідомив в Instagram.

Тема випуску — “Ukraine’s lonely road (Самотня дорога України): Чи є після двох років вихід із Путінської війни”. Редакція присвятила його другій річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У дописі в Instagram художник звернувся до світової спільноти.

“Я хочу, щоб ця обкладинка кричала про те, що Україні не потрібна підтримка по крупицях, через що Україна продовжує втрачати десятки тисяч життів і кілометри країни. Нам потрібно, щоб цивілізовані країни усвідомили, що сьогодні вони спостерігають не за прикордонним конфліктом. Вони спостерігають за процесом стирання країни разом із її народом”, — написав Майдуков.

У дописі Майдуков наголошує, що воює з українцями не путін, а звичайні росіяни.

“Тільки уявіть ще раз: українська армія воює без літаків. З пропорціями снарядів 1:12 з росіянами, з відсутністю технічного забезпечення, а політики дискутують, ніби це нескінченна серія. Треба змінити ситуацію, інакше, якщо Україна впаде, лічильник почне відраховувати час у новому масштабі війни росії проти цивілізованого світу”, — наголосив митець.