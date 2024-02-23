Художник Сергій Майдуков створив обкладинку для The Guardian Weekly до другої річниці російського вторгнення

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Ірина Маймур
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Український митець Сергій Майдуков створив обкладинку для друкованого номеру видання The Guardian Weekly.

Про це митець повідомив в Instagram.

Тема випуску — “Ukraine’s lonely road (Самотня дорога України): Чи є після двох років вихід із Путінської війни”. Редакція присвятила його другій річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У дописі в Instagram художник звернувся до світової спільноти.

“Я хочу, щоб ця обкладинка кричала про те, що Україні не потрібна підтримка по крупицях, через що Україна продовжує втрачати десятки тисяч життів і кілометри країни. Нам потрібно, щоб цивілізовані країни усвідомили, що сьогодні вони спостерігають не за прикордонним конфліктом. Вони спостерігають за процесом стирання країни разом із її народом”, — написав Майдуков.

У дописі Майдуков наголошує, що воює з українцями не путін, а звичайні росіяни.

“Тільки уявіть ще раз: українська армія воює без літаків. З пропорціями снарядів 1:12 з росіянами, з відсутністю технічного забезпечення, а політики дискутують, ніби це нескінченна серія. Треба змінити ситуацію, інакше, якщо Україна впаде, лічильник почне відраховувати час у новому масштабі війни росії проти цивілізованого світу”, — наголосив митець.

Фото: Сергій Майдуко

Як вам обкладинка?
Опубліковано: 23 лютого 2024
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