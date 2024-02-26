На Троєщині, Позняках та Харківському масиві з'являться нові велодоріжки

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Валерія Гуржий
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Нові велодоріжки планують облаштувати на Троєщині, Позняках та Харківському масиві.

Про це повідомили в організації U-Cycle.

Зокрема, йдеться про такі вулиці:

  • вул. Рейгана (колишня назва — Драйзера) на Троєщині
  • вул. Лифаря (колишня назва — Сабурова) на Троєщині
  • вул. архітектора Ніколаєва на Троєщині
  • вулиці Привокзальна, Ялтинська, Тростянецька, Здолбунівська, Ахматової, Вербицького та Ревуцького в Дарницькому районі.

Фото: U-Cycle, Unsplash\Alejandro Barba

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Опубліковано: 26 лютого 2024
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