На Троєщині, Позняках та Харківському масиві з'являться нові велодоріжки
Нові велодоріжки планують облаштувати на Троєщині, Позняках та Харківському масиві.
Про це повідомили в організації U-Cycle.
Зокрема, йдеться про такі вулиці:
- вул. Рейгана (колишня назва — Драйзера) на Троєщині
- вул. Лифаря (колишня назва — Сабурова) на Троєщині
- вул. архітектора Ніколаєва на Троєщині
- вулиці Привокзальна, Ялтинська, Тростянецька, Здолбунівська, Ахматової, Вербицького та Ревуцького в Дарницькому районі.
Фото: U-Cycle, Unsplash\Alejandro Barba
Опубліковано: 26 лютого 2024