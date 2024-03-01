У Києві розробляють проєкт Концепції енергетичної безпеки міста: про що йдеться

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Валерія Гуржий
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У Києві розробляють проєкт Концепції енергетичної безпеки міста, яка включатиме в себе технічні рішення для захисту та підвищення ефективності роботи теплоенергетичного комплексу.

Про це повідомили у КМДА.

Вона базуватиметься на досвіді, що вже впроваджений у містах Європи і має доведену практичну ефективність. Зазначається, що триває робота над тим, щоб об’єкти енергетики та система життєзабезпечення міста стала більш стійкою та захищеною, передбачала більш оперативні та раціональні алгоритми реагування на аварійні ситуації, можливість використання альтернативних джерел палива – біогаз, біомаса, побутові відходи, водень тощо.

Окрім того, концепція базуватиметься на принципі розподіленої когенерації, коли виробництво електроенергії та тепла перебуває ближче до місця споживання.

Також планується, що технологічні комплекси для виробництва тепла більш рівномірно розподілять в різних зонах Києва. Це дозволить знівелювати масштаби аварійної ситуації в разі пошкодження, оскільки основні потужності не будуть зосереджені в одному чи кількох місцях. Крім того, йдеться про можливість оперативного перепідключення та заміщення теплоджерел.

Фото: Unsplash\Rohan Makhecha

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Опубліковано: 01 березня 2024
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