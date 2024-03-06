Українська опера "Чорнобильдорф" здобула премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

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Ірина Маймур
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Українська опера "Чорнобильдорф" отримала премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії в номінації "Опера та музичний театр".

Про це повідомило Суспільне.

Оперу створили композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко з Лабораторії Opera Aperta.

“Це для нас сюрприз, оскільки ми — не зовсім британська опера. Але це дуже приємне визнання, бо з нами у номінації були два з найбільших оперних театрів світу з величезними бюджетами. І наша самопроголошена оперна студія, яка займає 20 квадратних метрів у Спілці композиторів, перемогла цих монстрів оперної індустрії. Дуже вдячні всім партнерам”, — говорить Ілля Разумейко.

Прем’єра “Чорнобильдорфа” у Великій Британії відбулася на фестивалі сучасної музики в Гаддерсфілді (Huddersfield Contemporary Music Festival) в межах Сезону культури “Велика Британія/Україна”. Там українську оперу високо оцінили критики, вона стала подією-відкриттям.

Зрештою “Чорнобильдорф” здобув номінацію в категорії “Опера та музичний театр” Премії Королівського філармонічного товариства.

Серед конкурентів “Чорнобильдорфа” були опера “Діалоги кармеліток” австралійського режисера Баррі Коскі та опера “Невинність” у постановці Саймона Стоуна.

Королівське філармонічне товариство Великої Британії заснували в 1813 році. Це одне з найстаріших музичних товариств у світі. Його премії присуджують від 1989 року за живе виконання класичної музики.

Раніше ми писали, що фільм “20 днів у Маріуполі” отримав премію BAFTA.

Фото: Jorg Baumann; Valeria Landar; Steve Pisano

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Опубліковано: 06 березня 2024
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