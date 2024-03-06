Куди піти у Києві 8-10 березня: WellBoy, розмова з Євгеном Клопотенком та собачий стендап фест

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Валерія Гуржий
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Протягом 8-10 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт виконавця WellBoy та гурту Друга Ріка, собачий стендап фест, лютий розпродаж, фестиваль жіночої сили, сольний стендап Антона Тимошенка, відкриття кількох виставок та розмова з Євгеном Клопотенком.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка "Деструктивізм"

Перша персональна виставка анонімного графітера, дизайнера й художника Rubae, на якій прагнули відтворити автентичну вулицю з телефонною будкою, світлофором і камерами відеонагляду.

Ціна: вхід вільний
Де: Я Галерея Київ. вул. Хорива 49Б
Коли: до 28 квітня з 10:00 до 19:00

Форум із практичного урбанізму

Кожного дня на учасників чекатимуть презентації від запрошених спікерів, панельні дискусії, кава-брейки та практичні семінари. На форумі активісти, студенти та представники деокупованих громад навчатимуться розумінню основних трендів урбанізму в Україні під час війни, знайомитимуться з ключовими організаціями у цій сфері, набуватимуть необхідні навички для залучення громадян до розвиткових проєктів і комунікації з донорами тощо.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням.
Де: ICU Event Hall у Київській школі економіки, за адресою: вул. Миколи Шпака, 3
Коли: 8-10 березня з 10:00

Сольний стендап концерт Антона Тимошенка

Вже 8 березня виступить зі спеціальною програмою, яка включає нові та старі жарти. Новеньке буде про корупцію, повстання машин, емпатію на війні і наркотики.

Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Львівська площа, 1-5, Будинок Художника
Коли: 8 березня 18:30

Виставка "Голоси"

100 тисяч історій про війну з 2014 року зібрав Музей "Голоси Мирних". Це історії мирних людей і всього народу України, які лунають у спільному багатоголоссі, щоби бути почутими світом. Складовою експозиції є саундінсталяція з об’ємним п’ятиканальним звуком від композиторки Яни Шлябанської.

Ціна: вхід вільний
Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7
Коли: 23 лютого — 24 квітня 2024 року з 12:00

Вечірка у Куренях

У п’ятницю запалюватимуть Kristina&Rayo, а у суботу атмосферу зарядять Smailov&Aidentique, Dmit Kitz та Asika.

Ціна: у п'ятницю вхід вільний, у суботу - 200 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 8-9 березня з 19:00

Друга Ріка

У цей вечір звучатимуть хіти про кохання та, звісно, окрім пісень, буде ще благодійний аукціон, кошти з якого будуть направлені на допомогу ЗСУ.

Ціна: від 700 грн. Квитки
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 8-9 березня з 19:00

Субота

Лютий розпродаж

На вас чекають чоловічий та жіночий одяг, аксесуари, взуття, біжутерія, товари для дому і ще 1000 дрібниць, які вам точно потрібні. Щось нове, щось вживане, але все в чудовому стані і щось навіть безкоштовно!

Ціна: вхід вільний
Де: вул. Заньковецької 6, 2 хвилини пішки від метро Хрещатик та Майдан Незалежності
Коли: 9-10 березня з 11:00 до 18:00

Фестиваль документального кіно "Ліфт"

У програмі: роботи фіналістів конкурсу, фільм "Українські шерифи" на великому екрані, дискусія з Іриною Цілик про сучасну документалістику та кіноклуб на "Українських шерифів" від резидентів Підпільного стендапу: Юри Коломійця, Світлани Немонежиної, Єгора Шатайла, Антона Тимошенка.

Ціна: 500 грн. Квитки
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 9 березня 14:00

Фестиваль жіночої сили

Подія об'єднає сучасних артисток, жіночі бренди, експерток із гендерної рівності, організації з прав жінок та однодумиць в одному місці.

У програмі: виступи артисток, лекторій, тематичний маркет жіночих брендів, фудкорт, буккросинг, колаборації з жіночими організаціями, які займаються правами жінок, благодійні збори, інтерактив та фотозона від "Маршу Жінок", а ще подарунки та мерч за донат на підтримку жіночих організацій.

Ціна: 500 грн. Квитки
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 9 березня 14:00

WellBoy

На концерті WellBoy виконає пісні "Вишні", "Гуси", "Ворогів на ножі", "Додому" та інші хіти.

Ціна: від 790 грн. Квитки
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 9 березня 18:00

Виставка "Колекція. Олександр Ройтбурд"

На виставці представлені живописні роботи з різних серій, які демонструвалися в масштабних і важливих виставкових проєктах, зокрема: "Одеська школа: традиції і актуальність" в Мистецькому Арсеналі та Арт-Донбасі (Донецьк) у 2013 році.

Ціна: вхід вільний
Де: Dymchuk Gallery, Ярославська вулиця, 21
Коли: 9 березня 18:00, з 10 березня до 21 квітня з 12:00

Авторська екскурсію Нікіти Кадана виставкою "Промінь входить у ґрунт"

Нікіта Кадан розповість про свій новий проєкт та представленні роботи, а відвідувачі зможуть поспілкуватися з автором особисто.

Ціна: вхід вільний
Де: Voloshyn Gallery, вул. Терещенківська, 13А​​​​​​​
Коли: 9 березня, о 18:00. Зустріч триватиме з 18:00 до 20:00

Розмова з Еммою Антонюк та Євгеном Клопотенком

У межах проєкту "Різниця Є" відбудеться розмова з Еммою Антонюк та Євгеном Клопотенком.

Ціна: необхідно купити дві книги
Де: Книгарня "Є" Київ, вул. Лисенка, 3​​​​​​​
Коли: 9 березня о 18:00

Вистава "Love Revolution"

Герої чотирьох новел класиків 1920-хх бунтуватимуть проти всього, що не дає чуттєвої насолоди, або ж сатисфакції ненаситної юності, коли відриваєшся від наративів батьків. На тлі революційних подій – кожен з них паралельно проживатиме свою приватну революцію і шукатиме власні орієнтири й "мораль".

Ціна: від 450 грн. Квитки
Де: Театр “Золоті ворота”, вулиця Шовковична, 7А
Коли: 9 березня о 18:00

Неділя

Собачий стендап фест

Програма:

  • з 15:00 – працюватиме маркет з товарами для собак, ви зможете придбати для собані новий весняний лук, смаколики. Пощупати руками, приміряти на собаню, познайомитись з новими брендами – наживо.
  • 16:00 – запис ютуб-шоу Укр.літ від КолоКомедії, казки про собак. Цього разу в колі: Сергій Афонський, Дмитро Оніщенко, Юрій Коломієць, Світлана Немонежина.
  • 18:30 – Собачий Стендап на теми навколо домашніх улюбленців. На сцені: Світлана Немонежина, Дмитро Білоус, Олена Черемхівська, Євген Євсюков, Альберт Лалаян.

Ціна: 250-400 грн. Квитки
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36​​​​​​​
Коли: 10 березня о 15:00

Фото: Антон Тимошенко, Курені, Друга рік, Лютий розпродаж, Unsplash\Felix Mooneeram, WellBoy, Dymchuk Gallery, Євген Клопотенко, Unsplash\Alvan Nee, Анастасія Мантач

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Опубліковано: 06 березня 2024
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