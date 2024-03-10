10 виставок березня: роботи Алли Горської, Нікіти Кадана та Олександра Ройтбурда

У березні Києві відкритті різноманітні виставки, на яких ви зможете побачити роботи Нікіти Кадана, Алли Горської та Сергія Колоса, роздивитися світлини фотографа і військового Дмитра Купріяна.

Зібрали для вас 10 виставок березня.

Перша персональна виставка анонімного графітера, дизайнера й художника Rubae, на якій прагнули відтворити автентичну вулицю з телефонною будкою, світлофором і камерами відеонагляду.

Ціна: 50 грн

Де: Я Галерея Київ. вул. Хорива 49Б

Коли: до 28 квітня з 10:00 до 19:00

Персональна виставка українського художника Нікіти Кадана. Художник звертається до питань зв'язку історії, культури та насильства. Зокрема, до українських травм та мінливих способів вписування їх в історію.

Виставка починається з роботи, що продовжує серію "Тінь на землі", розпочату автором у березні 2022 року, коли він перебував у приміщенні галереї як у бомбосховищі і почав там працювати.

Ціна: вхід вільний

Де: Voloshyn Gallery

Коли: до 31 березня з середи по неділю з 11:00 до 18:00

Важливо давати не лише збройну, а й інформаційну відсіч ворогові, певен автор робіт Микола Гончаров. Отож через доступну, зрозумілу й популярну творчість він доносить правду про спротив та боротьбу українців. На виставці ви побачите 30 плакатів, які Микола Гончаров створив із 2013 по 2019 рік.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея протесного мистецтва Музею Майдану, вул. Липська, 16

Коли: з вівторка до неділі – 11:00–18:00, понеділок – вихідний. До 17 березня

Сергій Колос – яскравий представник українського модернізму. Як митець, майстерно працював із олійним і акварельним живописом, графікою, ткацтвом, килимарством тощо.

Ціна: вхід вільний

Де: Portal 11

Коли: Виставка працюватиме до 24 березня з 15:00 до 19:00. пн-вт - вихідні

Виставка-ретроспектива "Вертикаль часу" живописця Петра Бевзи. Вона вміщуватиме в себе понад 50 живописних творів, в яких глядач матиме можливість простежити, як змінюються та взаємодіють живописні простори, образи, ідеї. Це також створить атмосферу дзеркального залу, де простори минулого, майбутнього та сучасного будуть переплетені в одне ціле.

Ціна: 140/70 грн (повний/пільговий)

Де: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького,7

Коли: до 14 квітня, ср.-нд.: 12:00-19:00, пн-вт.: вихідні

100 тисяч історій про війну з 2014 року зібрав Музей "Голоси Мирних". Це історії мирних людей і всього народу України, які лунають у спільному багатоголоссі, щоби бути почутими світом. Складовою експозиції є саундінсталяція з об’ємним п’ятиканальним звуком від композиторки Яни Шлябанської.

Ціна: вхід вільний

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7

Коли: 23 лютого — 24 квітня 2024 року з 12:00

Виставка "Я з тобою" запрошує дослухатися до досвідів, спогадів та свідчень з різних куточків світу, зокрема України. Людські трагедії розгортаються на тлі пейзажів, проте понівечена земля врешті квітне паростками надії. Голоси спротиву лунають вільно та гучно, попри утиски авторитарних режимів.

Ціна: вхід вільний

Де: PinchukArtCentre

Коли: з 8 березня до 14 липня з середи по неділю, з 12:00 до 21:00

На виставці представлені живописні роботи з різних серій, які демонструвалися в масштабних і важливих виставкових проєктах, зокрема: "Одеська школа: традиції і актуальність" в Мистецькому Арсеналі та Арт-Донбасі (Донецьк) у 2013 році.

Ціна: вхід вільний

Де: Dymchuk Gallery, Ярославська вулиця, 21

Коли: 9 березня 18:00, з 10 березня до 21 квітня з 12:00

"Алла Горська. Боривітер" — це перша ретроспективна виставка художниці, на якій представлено понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт з музейних і приватних колекцій, а також архівних матеріалів, що висвітлюють творчу й громадську діяльність мисткині-шістдесятниці та її найближчого кола. Експозиція знайомить відвідувачів з ескізами найвідоміших мозаїчних панно, створених групою Горської у Києві та на сході України.

Ціна: 100/50 грн (повний/пільговий)

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: з 14 березня по 24 квітня вівторок — неділя, 11:00 — 19:00, понеділок — вихідний.

Дмитро Купріян — фотограф-документаліст і воїн ЗСУ. У своїх фотопроєктах він досліджує насилля, війну та її наслідки, людську природу та середовище існування. Його фотосерія "36 видів Говерли" є апеляцією до циклу гравюр японського митця Кацушіки Гокусая (1760–1849) "36 видів гори Фуджі" (1829–1833). Дмитро Купріян обрав гравюри Гокусая як взірець для створення 36 світлин із зображенням краєвидів довкруж Говерли та сценами з життя українців Закарпаття.

Ціна: 100/50 грн (повний/пільговий). Квитки

Де: Музей Ханенків, вулиця Терещенківська, 15–17

Коли: до 24 березня з 10:00

Фото: Voloshyn Gallery, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності, Portal 11, Vogue, Dymchuk Gallery, Іван Станіславський, Музей Ханенків