Що дивитись у кіно: Найочікуваніші українські фільми цієї весни

Наступні три місяці на глядачів чекає різноманіття жанрів українських фільмів, які можна буде побачити на великих екранах. Зокрема, у прокат виходять довгоочікувана екранізація повісті Кузьми Скрябіна, створений у форматі “скринлайф” фільм про війну, історії дорослішання підлітків в 90-х роках та інші.

Детальніше – в добірці БЖ.

Цензорка

Дата виходу: 7 березня

Режисер: Петер Керекеш

В ролях: Марина Клімова, Ірина Кірізєва, Любов Василіна, В'ячеслав Виговський, Олександр Михайлов

Стрічка словацького режисера Петера Керекеша, створена спільно Україною, Словаччиною та Чехією, розповідає про молоду матір Лесю. Вона народила свого первістка у в’язниці і її найбільша тривога зараз – чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною, чи відправлять її в сиротинець. А тим часом за жінкою постійно спостерігє співробітниця в’язниці – самотня цензорка Олена, якій все складніше залишатися осторонь життя героїні.

Смак свободи

Дата виходу: 7 березня

Режисер: Олександр Березань

В ролях: Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Павло Лі

Варя захоплюється високою кухнею, але її експерименти не надто вражають начальника, тож дівчину звільняють з придорожнього кафе, де вона працює. Героїня тікає подалі від дому в пошуках власної реалізації і натрапляє на книгу забутої легенди української кухні Ольги Франко "Перша українська загальнопрактична кухня” і це відкриття назавжди змінює життя дівчини.

Я, Побєда і Берлін

Дата виходу: 14 березня

Режисерка: Ольга Ряшина

В ролях: Іван Бліндар, Володимир Гева, Марія Стопник

ФІльм, знятий за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, мав вийти на екрани ще у 2022 році, проте через повномасштабне вторгнення реліз стрічки перенесли на два роки. Дія фільму відбувається у буремних 90-х роках навколо музиканта-початківця Кузьми. Разом з другом Бардом він вирушає на старенькій автівці “Побєда” до Берліну, де планує обміняти машину на модний Мерседес. Втім, за три дні у хлопців запланований концерт, тож їм треба встигнути на свій виступ попри всі перешкоди, які постають на шляху їхньої подорожі.

Лишайся онлайн

Дата виходу: 28 березня

Режисерка: Єва Стрельникова

В ролях: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олеся Жураківська

До волонтерки Каті випадково потрапляє чийсь ноутбук, тож вона намагається відшукати власника девайсу. Героїня отримує відеодзвінок від хлопчика. Той шукає свого зниклого батька, якому вірогідно й належить ноутбук. Ховаючись від обстрілів, Катя намагається розшукати чоловіка. Примітно, що фільм створений у форматі “скринлайф”, тобто події стрічки розгортаються на екрані комп’ютера.

Я і Фелікс

Дата виходу: 11 квітня

Режисерка: Ірина Цілик

В ролях: Юрій Іздрик, Анастасія Карпенко, Галина Веретельник-Степанова, Андрій Ісаєнко, Андрій Чередник, Владислав Балюк

Екранізація книги Артема Чеха “Хто ти такий?” розповідає історію Тимофія, чиє дорослішання припало на 1990-ті роки. Хлопець намагається знайти своє місце в житті, а допомагає йому в цьому бойфренд бабусі Фелікс – колишній контррозвідник, який має проблеми з алкоголем. Фільм став художнім дебютом для режисерки Ірини Цілик – дружини автора роману.

Крашанка

Дата виходу: 25 квітня

Режисер: Тарас Дудар

В ролях: Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Володимир Гладкий, Дар’я Легейда

Події сімейної комедії розгортаються на фоні повномасштабного вторгнення. Родина Забіяк збирається в батьківському будинку, аби разом відсвяткувати Великдень. Сусіди кажуть, що останнім часом батько став дивним і весь час проводить у майстерні. Сім’я намагається з’ясувати, що ж сталося. А виявляється, чоловік зайнятий будуванням ракети, щоб нею вдарити по Москві та вбити путіна.

Тісто

Дата виходу: 2 травня

Режисер: Дмитро Кочнев

В ролях: Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Документальний гастрономічний проєкт “Тісто” є продовженням дослідження України, які були розпочаті фільмами “Спадок” та “Весільний спадок”. У новій стрічці ведучі Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський, відомі шеф-кухарі, розповідатимуть про унікальні кулінарні традиції виготовлення хліба та його загальну філософію для України.

Ти мене любиш?

Дата виходу: 16 травня 2024

Режисерка: Тоня Ноябрьова

В ролях: Карина Химчук, Максим Михайличенко, Наталья Лазебнікова, Олександр Жила

Головна героїня стрічки – 17-річна Кіра, батьки якої переживають розлучення. Одночасно з цим дівчина зустрічає своє перше кохання і з головою поринає в нові стосунки, намагаючись справитись з кризою всередині власної родини на фоні розпаду СРСР. Це історія дорослішання, сповнена любові, наївності та підліткового бунтарства.

Фото: FILM.UA Group