На ВДНГ з'являться нові маршрути для занять скандинавською ходьбою, бігом та їзди на велосипеді
На ВДНГ перевірять існуючі доріжки та стежки для створення нових маршрутів для занять зі скандинавської ходьби, бігу, їзди на велосипеді та лижного спорту.
Про це повідомили у ВДНГ.
Всі ці маршрути будуть доступні у додатку "Активні парки". Також у теплий сезон у ВДНГ анонсували різноманітні безкоштовні спортивні заходи для всіх охочих.
Фото: ВДНГ
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Опубліковано: 11 березня 2024