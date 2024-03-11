На ВДНГ з'являться нові маршрути для занять скандинавською ходьбою, бігом та їзди на велосипеді

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Валерія Гуржий
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На ВДНГ перевірять існуючі доріжки та стежки для створення нових маршрутів для занять зі скандинавської ходьби, бігу, їзди на велосипеді та лижного спорту.

Про це повідомили у ВДНГ.

Всі ці маршрути будуть доступні у додатку "Активні парки". Також у теплий сезон у ВДНГ анонсували різноманітні безкоштовні спортивні заходи для всіх охочих.

Фото: ВДНГ

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Опубліковано: 11 березня 2024
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