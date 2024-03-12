Victory Drones створили безкоштовний курс із запуску та масштабування виробництва дронів

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Валерія Гуржий
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Команда Victory Drones запускає безкоштовний 3-тижневий онлайн-курс для всіх, хто прагне навчитися самостійно налагоджувати та масштабувати процес виробництва FPV дронів.

Студенти у співпраці з досвідченими виробниками та інженерами, представниками держави та тренерами на курсі розберуться в особливостях бойового застосування дронів на фронті, закупівлі компонентів та побудові логістики, пошуку фінансування, допуску до експлуатації та передачі дронів державі і благодійним фондам.

Навчання розпочнеться у другій половині березня та складатиметься з 8 Zoom-лекцій і сесіями Q/A, які проходитимуть тричі на тиждень протягом 3 тижнів. Для реєстрації на курс необхідно заповнити форму.

Фото: Victory Drones

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Опубліковано: 12 березня 2024
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