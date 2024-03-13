Куди піти у Києві 15-17 березня: Kalush Orchestra, Лесь Подерв'янський та презентація книги Максими Кривцова

Протягом 15-17 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт гурту Kalush Orchestra, презентація книги загиблого на війні поета та фотографа Максима Кривцова, виступ Леся Подерв'янського, ярмарок вінілових платівок, фотомарафон від Насті Телікової, Маркет Всі.Свої та вистава "Маріупольська драма".

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Загиблий на війні поет та фотограф Максим "Далі" Кривцов працював над збіркою "Вірші з бійниці" більше року і за це час змінив більше половини віршів, які були з початку. Презентація буде відбуватись, як того хотів Максим. На події також будуть присутні: кінорежисерка та поетка Ірина Цілик, військовий та письменник Дмитро Вербич, "Підпільний стендап" та гурт Vivienne Mort.

Також ми можете підтримати збір на FPV дрони для підрозділу, в якому служив Максим Кривцов "Далі".

Ціна: вхід вільний, але за попередньої реєстрації

Де: Книгарня "Сенс", вул. Хрещатик, 34

Коли: 15 березня 19:00

Концерт Леся Подерв'янського під назвою "Новітні оповідання" відбудеться у Палаці культури КПІ.

Ціна: від 450 грн. Квитки

Де: Палац культури КПІ

Коли: 15 березня 18:30

15 березня о 19:00 у музичному просторі V`yava відбудеться концерт гурту Kalush Orchestra, а 16 березня з 18:00 на сцені запалюватиме фольклорний гурт "Щука-Риба", який утворився при Музеї Івана Гончара наприкінці 2018 року. Також цього дня відбудеться концерт електронного музиканта The Budchuk.

Ціна: від 500 до 2500 грн. Квитки

Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3

Коли: 15 березня 19:00, 16 березня 18:00

Субота

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 16 березня з 11:00

У цьому сезоні локальні українські бренди підготували речі яскравих кольорів та незвичайних фасонів - верхній одяг, жилети, светри та кардигани, сукні та спідниці, трикотаж та спортивний одяг, брюки та костюми, одяг для дому та сну, взуття, сумки та аксесуари, прикраси.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 16-17 березня з 10:00 до 20:00

Фотографиня Настя Телікова багато допомагає війську, а цієї суботи вона святкує День народження на у Сквоті влаштує благодійни фотомарафон на якому зробить портетні фотосети для кожного охочого в імпровізованій фотозоні. Всі донати будуть передані на приціл для гвинтівки снайпера 31 ОМБр.

Ціна: донат

Де: Squat 17b, Терещенківська 17б

Коли: 16 березня з 12:00 до17:00

У суботу відбудеться прем’єра нового техно-проєкту від Kateryna Kremko, а компанію їй складуть - 359DJ з Одеси та Alex P з Києва. У неділю відбудеться спалювання опудала путіна, а також звучатиме вуличний музичний спот, який буде працювати паралельно з теплим третім поверхом - Monastetiq, Fleming, Moojev, Elijah і Illya Chin.

Ціна: у суботу - від 200 грн, у неділю вхід вільний. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 16 березня з 18:00, 17 березня з 16:00

Ви зустрінетесь з акторами, які під час бомбардування перебували в театрі та почуєте їхні історії з перших уст. 60 хвилин максимально напружених епізодів, об’єднаних у цілісну історію, глядач якої стає безпосереднім учасником тієї реальності.

Ціна: від 150 грн. Квитки

Де: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка

Коли: 16 березня 19:00

Неділя

Спеціальний показ фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за участю продюсера Олексія Терентьєва та художника-постановника Миколи Кіщука. Після перегляду на глядачів чекає обговорення стрічки.

Ціна: 150 грн. Квитки

Де: Кінотеатр "Жовтень"

Коли: 17 березня з 14:20

У цей вечір виступатимуть: Настя Зухвала, Сергій Степанисько, Женя Коротков, Артур Петров.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Underground StandUp Club, вул. Золотоворітська, 15

Коли: 17 березня 18:30

Фото: Ярмарок вінілових платівок, Всі.Свої, Monastetiq, Настя Телікова, Kalush Orchestra, Настя Зухвала, Суспільне Ужгород, Суспільне