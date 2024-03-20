Куди піти у Києві 22-24 березня: спецпокази "20 днів у Маріуполі", концерт Tember Blance

Протягом 22-24 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт музики з культувого кіно при свічках, спецпокази фільму "20 днів у Маріуполі" та "Війна-ненажера", вистава "Хазяїн" у Театрі на Подолі, виставка картин дружин загиблих Героїв, вечірка у Куренях, сімейний вихідний у Мистецькому арсеналі, дегустація вин та Підпільний кіноклуб.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Малюю серцем - виставка картин-історій дружин полеглих Героїв, проходить в рамках всеукраїнського арт-проєкту "Жива". У проєкті вже взяли участь більше 100 жінок з усіх куточків країни, і він триває і поширюється - до кінця року ще більше 800 учасниць зможуть відчути себе творчими і сильними, живими. Кожна картина супроводжується справжньою історією кохання.

Ціна: вхід вільний

Де: V`yava, вул. Мечникова, 3.

Коли: до 30 березня з 12:00

Провідний сомельє та викладач винної школи Good wine - Олександр Шеханін розкриє усі тонкощі пʼяти класичних французьких вин.

Власниця Famille "Très Française" - Наталія Невʼядомська познайомить з мʼякими сирами, що були підібрані під дегустацію від крафтової української компанії сирів "Сироман", які створять неповторний марʼяж для вашого винного вояжу.

Ціна: 1435 грн. Квитки

Де: ресторан "Très Française", вул.Костьольна 3

Коли: 22 березня з 19:00

При світлі майже тисячі свічок, у виконанні оркестру для вас прозвучить музика з культового кіно: "Джокер", "Ла Ла Ленд", "Одного разу в Голлівуді", "Зірка народилася", "Ігри престолів", "Опівночі у Парижі", "Інтерстеллар", "Амелі", "Хрещений батько", "Твін Пікс", "Сніданок у Тіфані", "Запах жінки", "500 днів літа", "Великий Гетсбі", "Форест Гамп", "Щоденник пам'яті", "Список Шиндлера", "Привид" та інших шедеврів.

Ціна: 350 грн. Квитки

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 22 березня з 19:00

Вистава-переосмислення класичної літератури, сучасна постановка п’єси Івана Карпенка-Карого від Івана Уривського. Хто він сьогодні? Хазяїн. Тиран? Чи добрий газда, що дбає про бізнес, сім’ю й рідний край?

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б

Коли: 22 березня 18:00

Субота

"20 днів у Маріуполі" — найвідоміший у світі й найтрагічніший український документальний фільм. Він засвідчив російські військові злочини у Маріуполі, став вагомим українським голосом у світі та приніс своїм авторам нагороди на кінофестивалях Sundance, Docudays UA, Пулітцерівську премію й Оскар.

Ціна: 100 грн. Квитки

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 23 березня з 16:00

У суботу у Squat 17b відбудеться спецпоказ проєкту "Війна-ненажера" – екранізація коротких літературних творів українських авторів та авторок, котрі зараз захищають незалежність України зі зброєю у руках. 10 історій, 10 текстів від українських письменників та письменниць, поетів та поеток, 10 фільмів від різних режисерів та режисерок.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 23 березня з 13:00

Лайнап вечірки: Aidentique, Anikey, Runov, Diana Jo, Vadimooov та Qtechnik [South Africa].

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 23 березня 18:00

Неділя

Під час відвідування Сімейного вихідного ви матимете нагоду: подивитися експозицію виставки "Співіснування з темрявою" та долучитися до екскурсій від Підліткової ради та медіаторів Мистецького арсеналу; створити великодню прикрасу; долучитися до майстер-класу зі створення традиційної української писанки; разом з Підлітковою Радою говорити про емоції і визначати, якого кольору наш настрій сьогодні, а потім виготовити листівку про емоції відповідного кольору, створити слайм та погратися з ним разом з Wonder Wood Kids Projects.

Ціна: від 130 грн

Де: Мистецький арсенал, вулиця Лаврська, 10-12

Коли: 24 березня 12:00

КонцертTember Blance в Bel etage готують повністю благодійний концерт. Весь прибуток піде на потреби фонду Musicians Defend Ukraine. Tember Blanche готують для нас оновлену шоу-програму, аби показати, яких душевних та музичних перетворень вони зазнали за минулий рік. Також спеціальним гостем івенту стане Макс Пташник — автор хіта "Поки ніхто не бачить".

Ціна: від 399 грн. Квитки

Де: Bel etage, Шота Руставелі, 16а

Коли: 24 березня 18:00

Цього разу спілкуємось про мультфільм "Шрек". В цей вечір творити комедію для вас будуть: Юра Коломієць, Лана Чубаха, Артур Петров, Антон Стенюк, Олександр Качура.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Generator, вул. Михайла Грушевського, 3

Коли: 24 березня 19:00

Фото: facebook.com/Truestoriesoflove, Світлоконцерт, Unsplash\Jonatan Moerman, Aidentique, Tember Blance, Театр на Подолі, Юра Коломієць