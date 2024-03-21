У Києві та області переселенцям виплатять 10 тисяч гривень: як отримати допомогу

У Києві та Київській області ВПО можуть отримати по 10,8 тисячі гривень на кожного члена родини.

Про це повідомили у спільноті "Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у місті Київ та Київській області".

Розмір допомоги становить 3 600 гривень щомісячно на особу протягом 3 місяців. Тобто кожен член родини отримує 10 800 гривень. Для отримання допомоги необхідно заповнити одну анкету на всю сім’ю.

Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:

не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;

має дохід менш як 5,4 тисячі гривень на члена сім’ї;

належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.

Форма для запису з'явиться 5 квітня, заповнити її можна буде за посиланням.