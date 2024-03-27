Український екостартап Releaf Paper планує відкрити виробництво під Києвом
Український стартап Releaf Paper, який перетворює опале листя на папір, планує запустити виробництво в Київській області.
Про це повідомив гендиректор компанії Олександр Соболенко в інтерв’ю MC.today.
“Хочемо інвестувати 500 000 євро у сировинне виробництво в Київській області. Проєкт в стадії підготовки та узгодження з фінансовими партнерами. Це буде менша копія нашого французького переробного підприємства”, — розповів Соболенко.
У січні 2024-го компанія відновила продажі для клієнтів в Україні через онлайн-магазин.
Минулого року компанія закріпилася на французькому ринку. Цьогоріч Releaf Paper планує запустити своє перше власне виробництво у Франції — завод із вироблення целюлози.
Нагадаємо, що стартап Releaf Paper у 2020 році заснував школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Він розробив технологію виробництва екологічного паперу з опалого листя RE-leaf. Уже у 2021 році компанія почала продавати свою паперову продукцію з опалого листя в промислових масштабах. Роботи велися на базі Житомирського картонного комбінату.
2022 року екостартап виграв грант від Єврокомісії в розмірі 2,5 млн євро на будівництво свого заводу.
На початку 2023-го року компанія почала активно працювати на ринку Франції та мала плани щодо побудови виробничих ліній в інших європейських країнах, зокрема, запустила одну з них у Фінляндії.
Фото: Sustainable Packaging News