Український екостартап Releaf Paper планує відкрити виробництво під Києвом

Український стартап Releaf Paper, який перетворює опале листя на папір, планує запустити виробництво в Київській області.

Про це повідомив гендиректор компанії Олександр Соболенко в інтерв’ю MC.today.

“Хочемо інвестувати 500 000 євро у сировинне виробництво в Київській області. Проєкт в стадії підготовки та узгодження з фінансовими партнерами. Це буде менша копія нашого французького переробного підприємства”, — розповів Соболенко.

У січні 2024-го компанія відновила продажі для клієнтів в Україні через онлайн-магазин.

Минулого року компанія закріпилася на французькому ринку. Цьогоріч Releaf Paper планує запустити своє перше власне виробництво у Франції — завод із вироблення целюлози.

Нагадаємо, що стартап Releaf Paper у 2020 році заснував школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Він розробив технологію виробництва екологічного паперу з опалого листя RE-leaf. Уже у 2021 році компанія почала продавати свою паперову продукцію з опалого листя в промислових масштабах. Роботи велися на базі Житомирського картонного комбінату.

2022 року екостартап виграв грант від Єврокомісії в розмірі 2,5 млн євро на будівництво свого заводу.

На початку 2023-го року компанія почала активно працювати на ринку Франції та мала плани щодо побудови виробничих ліній в інших європейських країнах, зокрема, запустила одну з них у Фінляндії.

Фото: Sustainable Packaging News