Цього року запустять новий залізничний маршрут з Києва до словацького Кошице

Цього року планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице.

Про це повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице.

Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.

До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота:

обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;

зміна платформи на станції Ганіська поблизу Кошице;

підготовка автобусного сполучення з Ганіски до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;

укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;

робота над пошуком джерел фінансування проєкту.

Фото: Košice International Airport