Цього року запустять новий залізничний маршрут з Києва до словацького Кошице

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Валерія Гуржий
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Цього року планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице.

Про це повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице.

Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.

До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота:

  • обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;
  • зміна платформи на станції Ганіська поблизу Кошице;
  • підготовка автобусного сполучення з Ганіски до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;
  • укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;
  • робота над пошуком джерел фінансування проєкту.

Фото: Košice International Airport

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Опубліковано: 29 березня 2024
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