Цього року запустять новий залізничний маршрут з Києва до словацького Кошице
Цього року планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице.
Про це повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице.
Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.
До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота:
- обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;
- зміна платформи на станції Ганіська поблизу Кошице;
- підготовка автобусного сполучення з Ганіски до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;
- укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;
- робота над пошуком джерел фінансування проєкту.
Опубліковано: 29 березня 2024