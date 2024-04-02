На Львівщині з'явиться індустріальний парк, який зможе залучити понад 1,5 млрд гривень інвестицій

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Валерія Гуржий
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На Львівщині з'явиться індустріальний парк "Червоноград", який буде розташовано на території Червоноградського району.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Новий промисловий майданчик має дати близько 3250 нових робочих місць і залучити інвестиції в розвиток виробництва більше ніж на 1,5 млрд гривень.

Відповідно до концепції парк розміщуватиметься на площі понад 63 гектари, де інвестори започаткують виробництво харчових продуктів, меблів, паперу та паперових виробів, неметалевої мінеральної продукції, готових металевих виробів, машин і устаткування, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів.

Також передбачається створення підприємств з деревообробки та виготовлення виробів з деревини та корка. На території парку будуть проводитись науково-технічні дослідження, працювати лабораторії, в тому числі з незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

Обсяг отриманих донорських коштів складає понад 10 млн грн. Загальні інвестиції, які передбачені для розвитку індустріального парку "Червоноград" на найближчі три роки мають скласти понад 1,5 млрд грн.

Фото: ілюстративне/Укрінформ

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Опубліковано: 02 квітня 2024
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