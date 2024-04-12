Дивіться кліп гурту Within Temptation, знятий у Києві

Нідерландський гурт Within Temptation випустив кліп на нову пісню A Fool’s Parade. Відео зняли в Києві.

Трек записали з українським музикантом Alex Yarmak.

“Пісня є гімном проти брехливих дій росії та пропонує зображення суворої реальності, яку переживає Україна. Своєю музикою ми продовжуємо висвітлювати жорстоке вторгнення росії в Україну. Тому ми передамо всі гонорари від A Fool’s Parade благодійній ініціативі Music Saves UA”, — йдеться у повідомленні гурту.

Кліп знімала українська команда, а режисером відео став український фотограф і режисер Indy Hait.

Серед знімальних локацій можна помітити МЦКМ (колишній Жовтневий Палац), селище Макарів, село Калинівка, де досі можна побачити масштабні руйнування цивільних будівель внаслідок обстрілів та атак росіян у березні 2022 року, Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського, Площу Знань КПІ, а також монумент Батьківщини-Матері.

Раніше ми писали, що гурт Vivienne Mort випустив пісню на вірш загиблого поета та воїна Максима Кривцова.

Фото: кадр із відео