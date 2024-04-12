Дивіться кліп гурту Within Temptation, знятий у Києві

59
Ірина Маймур
share share

Нідерландський гурт Within Temptation випустив кліп на нову пісню A Fool’s Parade. Відео зняли в Києві.

Трек записали з українським музикантом Alex Yarmak.

“Пісня є гімном проти брехливих дій росії та пропонує зображення суворої реальності, яку переживає Україна. Своєю музикою ми продовжуємо висвітлювати жорстоке вторгнення росії в Україну. Тому ми передамо всі гонорари від A Fool’s Parade благодійній ініціативі Music Saves UA”, — йдеться у повідомленні гурту.

Кліп знімала українська команда, а режисером відео став український фотограф і режисер Indy Hait.

Серед знімальних локацій можна помітити МЦКМ (колишній Жовтневий Палац), селище Макарів, село Калинівка, де досі можна побачити масштабні руйнування цивільних будівель внаслідок обстрілів та атак росіян у березні 2022 року, Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського, Площу Знань КПІ, а також монумент Батьківщини-Матері.

Раніше ми писали, що гурт Vivienne Mort випустив пісню на вірш загиблого поета та воїна Максима Кривцова.

Фото: кадр із відео

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 квітня 2024
share share
КМДА скасувала аукціон з оренди Житнього ринку КМДА скасувала аукціон з оренди Житнього ринку У Києві відновлює роботу автобус від Львівської площі до залізничного вокзалу У Києві відновлює роботу автобус від Львівської площі до залізничного вокзалу На Поштовій Площі з'явився мурал на честь загиблого на війні Олександра "Моряка" Задорожнього На Поштовій Площі з'явився мурал на честь загиблого на війні Олександра "Моряка" Задорожнього Українців закликають економити світло у пікові години та не вмикати кондиціонери Українців закликають економити світло у пікові години та не вмикати кондиціонери
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.