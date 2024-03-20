Як виглядатиме новий “Епіцентр” в Бучі, який зведуть на місці зруйнованого

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Ірина Маймур
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Стало відомо, як виглядатиме "Епіцентр Bucha Gallery", який зведуть на місці зруйнованого росіянами.

Візуалізації оприлюднив мер міста Анатолій Федорук.

"Епіцентр Bucha Gallery" планують побудувати до кінця 2024 року по вулиці Нове Шосе, 1. Він матиме загальну площу 97 тисяч квадратних метрів і стане найбільшим на Київщині.

Як зазначив Федорук, новий ТЦ створить понад 600 робочих місць для жителів громади та щороку спрямовуватиме понад 30 млн податків до місцевого бюджету.

Про те, що “Епіцентр" планує збудувати ТРЦ Bucha Gallery, стало відомо минулого року. Тоді компанія повідомляла, що там відкриють 10 ресторанів.

Візуалізації: Анатолій Федорук

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Опубліковано: 20 березня 2024
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