Цього року у Києві планують побудувати ще 9 інклюзивних світлофорів

У 2024 році на вулицях Києва планують побудувати 9 і реконструювати 4 інклюзивні світлофори.

Про це повідомили у КМДА.

Також планується на 40 світлофорах встановити пристрої звукового супроводу. Окрім того, під час реконструкції чи будівництва нових світлофорів на пішохідних переходах понижують бордюри, облаштовують тактильну плитку для позначення місць потенційної небезпеки для людей із порушенням зору та встановлюють пристрої звукового супроводу.

Зокрема, цього року КК "Київавтодор" на 256 наземних пішохідних переходах планує понизити бортовий камінь. Ще однією з пропозицій є облаштування "віденських" зупинок, покриття яких підняте над проїжджою частиною. Із них легше сідати у громадський транспорт людям з інвалідністю та маломобільним групам населення.

Також обговорюється питання облаштування мнемосхем на світлофорних об’єктах. Це тифлотехнічний засіб просторового орієнтування для людей із порушенням зору, що на світлофорних об’єктах відображає схему переходу. А ще у цьому році комунальне підприємство планує впровадити новий тип пристроїв звукового сповіщення, які адаптуються під рівень міського шуму.

Фото: Unsplash\Eliobed Suarez