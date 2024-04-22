Вже влітку електрики в Україні може не бути по 4-6 годин на добу

Електрики в Україні може не бути по 4–6 годин на добу, починаючи з літа.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, як повідомляє Forbes Україна.

За його словами через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Тому держава навряд чи пройде піки споживання в липні–серпні та взимку без серйозних обмежень.

“За найгіршого сценарію доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу. Але апокаліпсису не буде”, — коментує Олександр Харченко.

Він зазначає, що атаки росії по місцевим ТЕЦ й надалі триватимуть. На думку фахівця, це практично неминучий сценарій, але відновлювати опалювальні котли набагато простіше, дешевше та швидше, ніж відновлювати генератори і турбіни для виробництва електрики.

“Не завадить мати газовий, бензиновий чи дизельний генератор для приватного будинку та EcoFlow чи аналог для жителів багатоквартирного будинку. Важливо також, щоб насоси багатоквартирного будинку, які постачають воду та тепло, були забезпечені генераторами. Це дозволить жителям отримувати воду і тепло навіть при нестачі електрики”, — додає Харченко.

Також в ефірі телемарафону “Єдині новини” міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що тотального блекауту у країні не буде.

“На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що російські удари будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все, завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту у країні не буде”, — запевнив Галущенко.

Фото: з відкритих джерел