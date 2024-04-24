В Україні запускають гранти для власників мікробізнесу: як подати заявку
Гуманітарна організація Help відкриває реєстрацію на програму грантової допомоги для власників мікробізнесу у Харківській, Одеській, Миколаївській областях та місті Київ.
Про це йдеться на сайті гуманітарної організації Help.
Грант включає грошову підтримку вартістю до 2510 євро у національній валюті України та моніторинг підтримуваних мікробізнесів.
Хто може отримати грант:
- Переміщені люди, чий бізнес був пошкоджений під час бойових дій.
- Особи та сім’ї, які безпосередньо постраждали від конфлікту, в тому числі ті, чий бізнес було пошкоджено або зруйновано.
- Ветерани (за умови пред’явлення посвідчення учасника бойових дій на території України після 2014 року).
- Жінки, які були переміщені внаслідок конфлікту і зараз проживають в іншому регіоні або на іншій території.
- Жінки, які є головою домогосподарства через те, що їхній чоловік перебуває на військовій службі, служить або отримав поранення.
- Особи з інвалідністю з підтвердженим статусом інвалідності.
Учасники можуть подати заявку до 31 травня 2024 року. Зареєструватися можна за посиланням.
Фото: гуманітарна організація Help
Опубліковано: 24 квітня 2024