В Україні запускають гранти для власників мікробізнесу: як подати заявку

Гуманітарна організація Help відкриває реєстрацію на програму грантової допомоги для власників мікробізнесу у Харківській, Одеській, Миколаївській областях та місті Київ.

Про це йдеться на сайті гуманітарної організації Help.

Грант включає грошову підтримку вартістю до 2510 євро у національній валюті України та моніторинг підтримуваних мікробізнесів.

Хто може отримати грант:

Переміщені люди, чий бізнес був пошкоджений під час бойових дій.

Особи та сім’ї, які безпосередньо постраждали від конфлікту, в тому числі ті, чий бізнес було пошкоджено або зруйновано.

Ветерани (за умови пред’явлення посвідчення учасника бойових дій на території України після 2014 року).

Жінки, які були переміщені внаслідок конфлікту і зараз проживають в іншому регіоні або на іншій території.

Жінки, які є головою домогосподарства через те, що їхній чоловік перебуває на військовій службі, служить або отримав поранення.

Особи з інвалідністю з підтвердженим статусом інвалідності.

Учасники можуть подати заявку до 31 травня 2024 року. Зареєструватися можна за посиланням .

Фото: гуманітарна організація Help