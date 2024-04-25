Автостанцію біля київського вокзалу реконструюють за майже 70 млн гривень
Компанія Concord Capital планує реконструювати автостанцію біля Київського ж/д вокзалу. На це планують витратити від 50 до 70 млн грн.
Про це заявив очільник Concord Capital Ігор Мазепа на форумі "Реформування пасажирських автобусних перевезень в Україні", пише The Page.
Реконструкція буде проводитися у два етапи, перший з яких вже реалізовано - розділено рух автобусів і автомобілів. Другий етап передбачає зведення будівлі автостанції, у якій розміщуватиметься зона очікування, фудкорт, зона підвищеного комфорту очікування, дитяча кімната, медичний пункт і комерційні приміщення, а також камери схову та туалети.
Завершити реконструкцію планується до початку 2025 року, але точні строки, ще невідомі.
Фото: The Page
Опубліковано: 25 квітня 2024
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