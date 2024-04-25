КМДА пропонує збільшити штрафи та запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини

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Валерія Гуржий
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Міська влада Києва пропонує збільшити штрафи за неналежне утримання пам’яток культури та встановити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини.

Відповідні пропозиції були передані голові парламентської ТСК з питань Києва, повідомляє заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Зокрема пропонується:

  • Збільшити штрафи за неналежне утримання власниками об’єктів культурної спадщини. Наразі вони становлять від 1700 грн до 17 000 грн, пропонується встановити їх на рівні – від 50 до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становитиме від 850 тис. до 1,7 млн грн.
  • Передбачити можливість примусового викупу містом пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню;
  • Запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини.

Також в умовах війни пропонується ратифікувати Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями, що є новітнім міжнародним інструментом протидії посяганням на культурну спадщину і яку Україна підписала ще у 2017 році.

У місті Києві розташовано понад 3730 об’єктів культурної спадщини, з них: національного значення – 348; місцевого значення – 2105, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 1277.


Це зменшить кількість злочинів проти культурної спадщини?
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Опубліковано: 25 квітня 2024
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