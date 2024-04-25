КМДА пропонує збільшити штрафи та запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини
Міська влада Києва пропонує збільшити штрафи за неналежне утримання пам’яток культури та встановити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини.
Відповідні пропозиції були передані голові парламентської ТСК з питань Києва, повідомляє заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Зокрема пропонується:
- Збільшити штрафи за неналежне утримання власниками об’єктів культурної спадщини. Наразі вони становлять від 1700 грн до 17 000 грн, пропонується встановити їх на рівні – від 50 до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становитиме від 850 тис. до 1,7 млн грн.
- Передбачити можливість примусового викупу містом пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню;
- Запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини.
Також в умовах війни пропонується ратифікувати Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями, що є новітнім міжнародним інструментом протидії посяганням на культурну спадщину і яку Україна підписала ще у 2017 році.
У місті Києві розташовано понад 3730 об’єктів культурної спадщини, з них: національного значення – 348; місцевого значення – 2105, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 1277.
Опубліковано: 25 квітня 2024
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